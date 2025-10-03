La calle Rosamunda empeora su situación

La calle Rosamunda, que conecta el polígono El Viso con la avenida José Ortega y Gasset, continúa arrastrando pese a las reiteradas quejas una preocupante ... situación de abandono que ya ha sido señalada en reiteradas ocasiones por vecinos y trabajadores de la zona. Pese a las denuncias, incluidas las de esta sección, la acumulación de basura y la falta de mantenimiento persisten, poniendo en evidencia una dejadez preocupante por parte de los responsables del Distrito 6.

Esta vía, que debería ser un eje limpio y funcional dentro del entorno urbano, se ha convertido en un ejemplo palpable de desatención municipal. Especialmente visible es el deterioro en el tramo cercano a una conocida gasolinera, donde las jardineras están completamente llenas de residuos. Según relatan comerciantes y empleados del área, el estado de los desechos indica que llevan allí mucho tiempo sin que ningún operario de limpieza haya pasado a retirarlos.

«Parece que nos tienen olvidados», comenta un lector habitual que trabaja en las inmediaciones. «Lo que antes era una zona de paso normal, ahora da una imagen de abandono que no corresponde a una ciudad como esta», añade.

Más allá del impacto estético, la situación también genera preocupación desde el punto de vista sanitario, especialmente con la llegada del otoño, donde la acumulación de hojas, basura y humedad puede convertirse en caldo de cultivo para plagas. Comerciantes exigen una solución inmediata y un plan de mantenimiento.

Enrique Egas pide un baldeo con urgencia

La calle Enrique de Egas presenta un notable estado de suciedad que preocupa a vecinos y comerciantes de la zona. Acumulación de polvo, manchas en el pavimento y restos orgánicos evidencian la falta de un baldeo adecuado, especialmente necesario tras semanas sin lluvias.

Residentes aseguran que no se realiza una limpieza en profundidad desde hace tiempo y reclaman una actuación inmediata por parte del servicio municipal de limpieza. «La calle da sensación de abandono», comenta un vecino, que además es lector habitual, en declaraciones a esta sección en su número de Whatsapp.