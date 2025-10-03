Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Arquetas en mal estado. SUR
Cosas de la ciudad

La calle Rosamunda empeora su situación

La zona, que conecta el polígono El Viso con la calle Ortega y Gasset, acumula basura sin recoger

Emilio Morales

Emilio Morales

Málaga

Viernes, 3 de octubre 2025, 00:04

La calle Rosamunda, que conecta el polígono El Viso con la avenida José Ortega y Gasset, continúa arrastrando pese a las reiteradas quejas una preocupante ... situación de abandono que ya ha sido señalada en reiteradas ocasiones por vecinos y trabajadores de la zona. Pese a las denuncias, incluidas las de esta sección, la acumulación de basura y la falta de mantenimiento persisten, poniendo en evidencia una dejadez preocupante por parte de los responsables del Distrito 6.

