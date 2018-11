Una cadena catalana planea llevar a cabo el proyecto del hotel de Moneo Recreación del hotel diseñado por Rafael Moneo para la zona de Hoyo de Esparteros. / SUR H10 Hotels está en conversaciones con la unión de empresas Braser II para asumir la operación para regenerar el Hoyo de Esparteros JESÚS HINOJOSA Málaga Martes, 6 noviembre 2018, 00:39

Tres meses después de que el consejo de la Gerencia de Urbanismo aprobara, con los votos favorables de PP y Ciudadanos y el rechazo del resto de grupos municipales, la licencia de obras para el proyecto de regeneración de la zona de Hoyo de Esparteros, que incluye un hotel de planta baja más ocho y ático que lleva la firma de Rafael Moneo, aún está por ver si serán sus actuales promotores, la unión temporal de empresas Braser II, quienes terminen llevando a la práctica esta controvertida actuación, que implica demoler el edificio que albergó la antigua pensión La Mundial y que no podrá iniciarse hasta que los privados salden la deuda de más de seis millones y medio de euros que mantienen con las arcas municipales.

En los últimos años han sido varios los grupos que han mostrado interés por hacerse con este proyecto ante las dificultades económicas de Braser II para hacer frente al pago de la citada deuda. Sin embargo, no ha llegado a cuajar acuerdo alguno en ese sentido y los promotores del hotel de Moneo siguen dando los pasos necesarios para cumplimentar otros condicionantes que puso Urbanismo para que la licencia de obras entre en vigor, al margen del pago de la deuda, como es el caso de la autorización de la Consejería de Cultura al proyecto de excavaciones arqueológicas que deberán hacerse en la parcela.

La actual propietaria de la actuación admite los contactos, pero asegura que aún no hay acuerdo

No obstante, según ha podido confirmar este periódico de varias fuentes solventes consultadas, en las últimas semanas se ha puesto especialmente de manifiesto en el interés de una destacada cadena hotelera catalana por hacerse con este proyecto para construirlo y explotarlo, asumiendo los pagos que tienen pendientes con el Ayuntamiento sus actuales promotores. Se trata de la cadena H10 Hotels, que posee establecimientos en Estepona y Marbella (en Puerto Banús) y que se encuentra en un proceso de expansión de su negocio. Con más de 60 hoteles repartidos en 18 destinos, recientemente ha sido reconocida por TripAdvisor como una de las diez cadenas medianas hoteleras más excelentes a nivel mundial, junto con la nacional de Paradores.

A consultas de este periódico, el gerente de Braser II, José Luis López, no negó que H10 Hotels es una de las compañías que han mostrado interés por hacerse con el proyecto, no obstante aseguró que no hay cerrado acuerdo alguno para su venta y que prosigue con los trámites para que sea la UTE la que desarrolle esta operación urbanística, que también incluye un edificio de oficinas que reproducirá la fachada de La Mundial y otro más para oficinas y uso comercial. Con todo, López admitió la posibilidad de que la actuación pueda cambiar de manos si se pone sobre la mesa una «oferta irrechazable».

SUR intentó sin éxito conocer de H10 Hotels un pronunciamiento sobre la posibilidad de desarrollar este proyecto, una iniciativa que ha llevado ya a sus directivos a reunirse con responsables de la Gerencia de Urbanismo para analizar sus condiciones de desarrollo. En los próximos días se verá si termina cuajando o no un posible acuerdo de H10 con Braser II para materializar esta opción, que anularía el plan para que sea la cadena Vincci la que explote el hotel en alquiler.