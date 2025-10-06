Blindaje nocturno del Parque del Oeste: amplía su red de cámaras para velar por las esculturas

El Parque del Oeste quedará blindado a finales de noviembre con la instalación de otra tanda de cámaras de videovigilancia nocturna cuyas grabaciones quedarán en ... manos de la Policía Local. Faltaba que los ojos de este 'gran hermano' no sólo velaran por los animales del parque o las zonas de juegos, sino que también observasen las esculturas.

Entre ambas fases, Limasam, la empresa pública que gestiona el recinto, tendrá 35 cámaras en todo el área de este emblemático espacio urbano. De hecho, acaba de adjudicar por 41.620 euros, IVA incluido, a ATISoluciones el nuevo contrato, que incluye todo lo necesario para activar la red de vigilancia (arquetas, cableado, iluminación, las propias cámaras, sistemas de grabación...) El plazo para concluir los trabajos es el próximo 23 de noviembre, según se fija en el pliego de condiciones.

Claves

«El servicio de suministro e instalación que se pretende contratar consiste en ampliar el número de cámaras y sistema de grabación para la vigilancia de las esculturas ubicadas en el Parque del Oeste. Para este cometido, se deberá reubicar y/o reorientar las cámaras existentes, la instalación de 16 nuevas cámaras, sistema de grabación basado en disco duro con capacidad suficiente para garantizar el mínimo de duración de las grabaciones y su integración al sistema de grabación existente», recogía el citado documento.

Sala 092

Conforme con lo dispuesto en el art. 8 de la Ley Orgánica 4/1997, la explotación del sistema, la custodia, conservación y destrucción de las grabaciones serán asumidas por funcionarios de la Policía Local de Málaga. El grabador solo podrá ser controlado por funcionarios de Policía Local del Grupo Informática en cuanto a la extracción y análisis de imágenes se refiere. «De forma redundante y como auxilio en caso de necesidad, las imágenes podrían verse de forma simultánea en el Centro Integral de Señales de Alarma y Video Vigilancia, situado en el Centro Municipal de Emergencias e integrado en el Grupo Sala 092 en calle la Era nº 13 de esta capital», se añadía.

El Ayuntamiento pretende que este tipo de vigilancia actúe de manera disuasoria e incremente por lo tanto la seguridad del parque. A partir de varios ataques a animales o la quema y destrozo de las zonas infantiles as partir de 2014, el Consistorio comenzó a tomar conciencia de esta necesidad. Las dos fases se han dilatado por la necesidad de obtener las autorizaciones correspondientes por cuestiones sensibles como la protección de datos.

El vandalismo, una constante

Y es que el vandalismo ha escrito numerosos capítulos en el Parque del Oeste, en el que siempre se ha intentado redoblar la vigilancia presencial. Fue en 2017, cuando La Delegación del Gobierno central en Andalucía aceptó la petición formulada para instalar cámaras. Dicha vía libre venía avalada con el informe favorable de Comisión de Garantías de la Videovigilancia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que establecía una serie de condicionantes. La primera era que el periodo de grabación se limitaría únicamente a las horas en las que el parque está cerrado al público. En el expediente remitido por el Consistorio se hacía constar, precisamente, que la mayoría de las incidencias se registraban por la noche..

Además, el órgano del TSJA también remarcaba que no se podían grabar sonidos y que las grabaciones deben ser destruidas en el plazo máximo de un mes desde su captación, salvo que estén relacionadas con infracciones penales o administrativas graves en materia de seguridad pública con una investigación policial en curso o con un procedimiento judicial o administrativo abierto.