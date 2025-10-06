El Ayuntamiento pregunta al Gobierno por las malagueñas que se han visto afectadas por las pulseras antimaltrato

Uno de los temas más feos que acucia en los últimos tiempos al Gobierno, y en concreto al Ministerio de Igualdad, un ministerio creado ex ... profeso para defender a las mujeres, es la denuncia de la Fiscalía así como magistrados de algunas audiencias provinciales. Concretamente, los Juzgados de Violencia Sobre la Mujer de Málaga advirtieron el 13 de febrero de 2025 de fallos con los dispositivos de control telemático (pulseras antimaltrato) en la Comisión de Coordinación Contra la Violencia de Género en la Audiencia Provincial, aunque no era la primera vez que las titulares de los organismos avisaban de otros problemas con las pulseras, entre ellos, la tardanza para su colocación.

El acta de la Comisión de Coordinación Contra la Violencia de Género de Málaga exponía en el segundo punto esta problemática, llevada a este foro interinstitucional por las magistradas de los juzgados especializados 1, 2 y 3 de Málaga capital. María Carmen Gutiérrez, una de ellas, expresó que muchos de los dispositivos no funcionaban correctamente y señaló la necesidad de cambios, como cuenta María José Díaz Alcalá (SUR, 23/9/2005). La magistrada explicó que «las ubicaciones eran erróneas, apareciendo en ocasiones que el investigado se encuentra en la zona de exclusión cuando no es así», además de la «descoordinación» y la «revictimización».

A cuenta de estos fallos, que son graves, el equipo de gobierno del PP llevaba una moción al pasado pleno para exigir al Gobierno que aporte datos transparentes, desagregados y actualizados sobre las incidencias detectadas en la ciudad de Málaga, en la provincia y Andalucía, incluyendo cuántas mujeres se han visto desprotegidas por los fallos en los sistemas de seguimiento telemático así como que el Ministerio de Igualdad reconozca públicamente los errores.

Este último punto prácticamente ya se ha cumplido, ya que la ministra de Igualdad, Ana Redondo, fue reprobada el 24 de septiembre en el Congreso de los Diputados, y el miércoles pasado, 1 de octubre, anunció en al Senado que desde su departamento ya se inició una «investigación interna exhaustiva» para depurar responsabilidades y pidió disculpas a las víctimas de violencia de género por el «ruido generado en torno a su seguridad», aunque por desgracia no se refiriera a su propia gestión.

Estos puntos, con el más importante, saber cuántas mujeres malagueñas se han visto afectadas, que es del interés estricto del Ayuntamiento de Málaga, contó con los votos a favor de todos los partidos, PP, PSOE y Vox, y la abstención de Con Málaga.

Una llamativa abstención cuando no hubiera sido la primera vez que el grupo municipal formado por Podemos e IU hubiese votado exigiéndole medidas al Gobierno e incluso afeándole ciertas actuaciones. Ahora, como es preceptivo, la Secretaría General del Pleno enviará al Gobierno el resultado de las votaciones, en las que la Corporación le pide saber de forma transparente cuántas mujeres de Málaga, provincia y Andalucía se han visto afectadas por el mal funcionamiento de este dispositivo.

Con Málaga se abstiene. Gómez señala a Morillas, quien dice que no tiene legitimidad

Este asunto se quedó enquistado entre Vox y Con Málaga el pasado pleno. El alcalde de Málaga, Paco de la Torre, desalojó a los asistentes a la sesión tras el griterío que llegaba de la sillería cuando la viceportavoz de Vox, Yolanda Gómez, le dijo a Morillas: «Usted acaba de demostrar, señora Morillas, que las mujeres no le importan. Quizás le importan más los sillones que tienen ustedes a costa de la sangre derramada de las víctimas de violencia de género». Una expresión extremadamente dura, que la viceportavoz de Vox no retiró.

Como continúa la resaca de este pleno, Gómez ha indicado que la frase de marras la dijo en el fragor del debate, pero ha criticado que siendo tan feminista y defendiendo «supuestamente» a las mujeres, Toni Morilas, que además fue directora del Instituto de los Mujeres del Gobierno, se abstuviera en esta moción.

Gómez afirma que le sorprendió que el PSOE votara a favor siendo la ministra de Igualdad de este partido, pero que aún le sorprendió más, en este caso «negativamente» que Morillas se abstuviera en una cuestión tan sensible como «es proteger a las mujeres, que ella dice defender».

Para Gómez, es obvio que hay que emplear el dinero para proteger a las mujeres en la prevención del delito y en las mejoras de las Fuerzas de Seguridad del Estado. «Yo, como no soy política de profesión, ahí es donde veo hipocresía y me duele mucho. Para mí esto es nuevo. Esto no es ser feminista ni querer proteger a la mujer, es querer mantener tu sillón. Hay una relación causal entre no pedir responsabilidades y mantener tu sillón; y cada vez lo saben más españoles».

La viceportavoz de Con Málaga, Toni Morillas, que en esta ocasión tenía difícil explicar su postura, ya que abstenerse es visto como pasar de puntillas, lavarse las manos o ponerse de lado, indicaba que «Vox no tiene legitimidad», y ahondaba en que no se abstuvo para no pedir explicaciones al Gobierno y a la ministra de Igualdad, indicando que ya han pedido una investigación en el Congreso de los Diputados, aunque reconoce que no demandan que se depuren responsabilidades pese a la gravedad de la mala gestión.

«No es un asunto partidista, pero tengo muy claro que no voy a hacerle la campaña al bloque reaccionario liderado por Vox con sus campañas antifeministas, que sólo ponen en cuestión las medidas de igualdad y de protección de la mujer», a lo que añadía, que además el debate había sido burdo y zafio, y que «sólo quieren romper consensos institucionales y democráticos, que han costado mucho a la mujer».