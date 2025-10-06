Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La viceportavoz de Vox, Yolanda Gómez; y la viceportavoz de Con Málaga, Toni Morillas.
El Ayuntamiento pregunta al Gobierno por las malagueñas que se han visto afectadas por las pulseras antimaltrato

Todos los partidos, menos Con Málaga, votaron a favor esta medida en el pleno. La edil de Vox, Yolanda Gómez, señala a Toni Morillas por su abstención, y esta le contesta que «no tiene legitimidad»

Pilar R. Quirós

Pilar R. Quirós

Málaga

Lunes, 6 de octubre 2025, 00:31

Uno de los temas más feos que acucia en los últimos tiempos al Gobierno, y en concreto al Ministerio de Igualdad, un ministerio creado ex ... profeso para defender a las mujeres, es la denuncia de la Fiscalía así como magistrados de algunas audiencias provinciales. Concretamente, los Juzgados de Violencia Sobre la Mujer de Málaga advirtieron el 13 de febrero de 2025 de fallos con los dispositivos de control telemático (pulseras antimaltrato) en la Comisión de Coordinación Contra la Violencia de Género en la Audiencia Provincial, aunque no era la primera vez que las titulares de los organismos avisaban de otros problemas con las pulseras, entre ellos, la tardanza para su colocación.

