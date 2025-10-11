Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El Ayuntamiento de Málaga impulsa la reforma de la cubierta del mercado de Atarazanas para mejorar la evacuación de pluviales

Las empresas interesadas en optar a la ejecución de la reforma tienen de plazo para presentar sus ofertas hasta el próximo 31 de octubre

E. PRESS

Sábado, 11 de octubre 2025, 23:01

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Comercio, ha sacado a licitación el proyecto de reforma de la cubierta del mercado municipal de ... Atarazanas para mejorar la evacuación de aguas pluviales del edificio por un importe de 295.697,86 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de seis meses. Las empresas interesadas en optar a la ejecución de la reforma tienen de plazo para presentar sus ofertas hasta el próximo 31 de octubre.

