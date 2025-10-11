El Ayuntamiento de Málaga impulsa la reforma de la cubierta del mercado de Atarazanas para mejorar la evacuación de pluviales
Las empresas interesadas en optar a la ejecución de la reforma tienen de plazo para presentar sus ofertas hasta el próximo 31 de octubre
E. PRESS
Sábado, 11 de octubre 2025, 23:01
El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Comercio, ha sacado a licitación el proyecto de reforma de la cubierta del mercado municipal de ... Atarazanas para mejorar la evacuación de aguas pluviales del edificio por un importe de 295.697,86 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de seis meses. Las empresas interesadas en optar a la ejecución de la reforma tienen de plazo para presentar sus ofertas hasta el próximo 31 de octubre.
La contratación de esta obra tiene como objeto una serie de actuaciones para evitar la filtración de agua de lluvia al interior del mercado de Atarazanas, que cuenta con protección arquitectónica de grado I y está catalogado como BIC. El proyecto contempla la reforma puntual de la cubierta del mercado, sin que afecte a su configuración arquitectónica, y se realizará por las tardes, fuera del horario comercial para que no afecte a su actividad.
La reforma de este inmueble se enmarca en el objetivo general de la mejora de los edificios e instalaciones de los mercados municipales. Con estas actuaciones se pretende reforzar el tejado del mercado, dado el sistema de cubierta y el tiempo transcurrido desde la rehabilitación integral de este equipamiento municipal que finalizó en marzo de 2010.
