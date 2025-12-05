Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen de la presentación del calendario 2026 de AVOI. SALVADOR SALAS

AVOI lanza su calendario 2026 en homenaje a los voluntarios de oncología infantil

Cada mes viene acompañado por una imagen del voluntariado hospitalario realizando manualidades y juegos tradicionales con los pequeños

José Antonio Sau

José Antonio Sau

Viernes, 5 de diciembre 2025, 14:31

La Asociación de Voluntariado Oncológico Infantil (AVOI) ha presentado hoy su calendario 2026 'Sonrisas por bandera' en homenaje a su voluntariado hospitalario, fundamental en la ... labor que los médicos y sanitarios realizan con los niños afectados por procesos oncológicos en el Hospital Materno Infantil de Málaga, así como en el resto de plantas del centro. La iniciativa ha sido presentada este viernes en el Museo Casa Natal Picasso, un acto en el que han participado el presidente de la asociación, Juan Carmona, el fotógrafo Pepe Ortega y la voluntaria Judith Delgado.

