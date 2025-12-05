AVOI lanza su calendario 2026 en homenaje a los voluntarios de oncología infantil

La Asociación de Voluntariado Oncológico Infantil (AVOI) ha presentado hoy su calendario 2026 'Sonrisas por bandera' en homenaje a su voluntariado hospitalario, fundamental en la ... labor que los médicos y sanitarios realizan con los niños afectados por procesos oncológicos en el Hospital Materno Infantil de Málaga, así como en el resto de plantas del centro. La iniciativa ha sido presentada este viernes en el Museo Casa Natal Picasso, un acto en el que han participado el presidente de la asociación, Juan Carmona, el fotógrafo Pepe Ortega y la voluntaria Judith Delgado.

El almanaque destaca por un diseño colorido y alegre. La portada sobresale por ilustrar la camiseta de color blanco y con el logo de AVOI que viste el voluntariado cuando desarrolla su labor altruista en el Materno. Cada mes del calendario viene acompañado por una imagen del voluntariado hospitalario realizando las labores de manualidades y juegos tradicionales con los que tanto disfrutan los niños y niñas. Y el en el mes en sí, con los números en color dorado como símbolo del cáncer infantil, se incluye una frase motivadora y se señalan, además, días significativos como el Día de la Paz y la No Violencia (30 de noviembre), el Día Mundial del Cáncer Infantil (15 de febrero) o el cumpleaños de AVOI (24 de marzo).

El presidente de AVOI, Juan Carmona, ha explicado que se trata de un calendario «muy especial y una manera de agradecer la labor que realiza nuestro voluntariado en el hospital: son personas admirables», mientras que el fotógrafo Pepe Ortega ha señalado: «Cuando hacía las fotos, me detenía un tiempo a ver a los voluntarios y voluntarias y cómo jugaban con los peques, ha sido una bonita experiencia para mí». Ortega es también presidente de la Asociación Malagueña de Informadores Gráficos de Prensa (AMIGP).

La voluntaria Judith Delgado asegura: «Mis días malos se convierten en buenos cuando voy al hospital a jugar y entretener a los niños».

El calendario cuenta con entidades amigas que respaldan el proyecto como Mi Colchón, Macrun, Reinsur, Talleres Carrión, MayorPrint y AMIGP.

Los calendarios se podrán adquirir, por un donativo de cinco euros, en la sede de AVOI, ubicada en el Camino Suárez número 6, de lunes a viernes y de 9.30 a 14.00 horas, y martes y jueves de 17.00 a 19.30 horas. También se puede realizar una reserva a través de avoi@avoi.es.