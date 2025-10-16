Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen del Parque María Luisa. SUR

Este escarabajo arrasa los arces del parque María Luisa en Málaga: serán reemplazados

Los popularmente conocidos como barrenillos excavan galerías y facilitan la proliferación de hongos perniciosos

Chus Heredia

Chus Heredia

Jueves, 16 de octubre 2025, 14:26

El mal de la seca del pino, que arrasa miles de estos ejemplares por toda la capital y provincia, no es el único quebradero de ... cabeza para las autoridades ambientales. En esta ocasión, una plaga de escarabajo, popularmente conocido como barrenillo por su capacidad perforadora, está haciendo estragos entre los arces del Parque María Luisa. Serán reemplazados.

