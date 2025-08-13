Antonio Herrera: «Paco de la Torre no está en su mejor momento, pero no tiene oposición»

El que fuera concejal por IU y más tarde pasó al grupo mixto en el Ayuntamiento de Málaga, Antonio Herrera, en ese apasionante mandato municipal ... en el que la popular Celia Villalobos se hizo con la Alcaldía (1995-1999), en lo que se llamó la batalla por Málaga, volvía por sus fueros este agosto al Ayuntamiento. Dos días los pasados en los que por no haber no ha habido ni una penosa rueda de prensa, ni del equipo de gobierno del PP ni de la oposición.

En estas jornadas aciagas con premeditación y agostía, Herrera llegaba a estos pasillos para llenarlos con su habitual ingenio y gracejo a la hora de contar hechos de la historia, y la intrahistoria, porque si siempre tuvo algo bueno es que fue capaz de codearse con los de izquierda, los de derechas y los mediopensionistas. Como cuenta a sus acólitos, lo de ser sindicalista, más de una década como líder de Comisiones Obreras en Málaga, le da a cualquier persona un importante bagaje en el arte del entendimiento porque hay que negociar, sí o sí, y también porque cualquiera puede ser el interlocutor.

Al primero que le ha puesto las banderillas, tras el pleno de la bronca y la pitada que le dieron en el estadio de fútbol de La Rosaleda el pasado sábado, en el Trofeo Costa del Sol, (el partido del Málaga con el Betis) es al alcalde Paco de la Torre: «No está en su mejor momento, pero no tiene oposición», que explicaba ufano y sin dar rodeos en el grupo municipal Con Málaga, con su portavoz, Nico Sguiglia, presente.

Pues bien, Herrera, que siempre ha sido el muerto en el entierro y el niño en la comunión, como contaba con mucho arte la fallecida y respetada jefa de prensa de IU Encarni Romero, genio y figura, llegaba desenfadado al Ayuntamiento de Málaga, la que fue su casa durante cuatro años, primero como concejal de Izquierda Unida, y más tarde, cuando rompió con Antonio Romero, del grupo mixto. Qué poco le duró al también fallecido Romero lo del «alcalde moral» de Málaga cuando su propio grupo hizo aguas con dos disidentes, Antonio Herrera y Auxi Almagro. Pero como cuenta el exedil, Romero era un seductor de la política y el que mejor sabia colocar los mensajes políticos.

Como el tiempo todo lo cura, Herrera tras haber roto con Romero acabó entendiéndose con él en la época en la que el secretario provincial de Comisiones Obreras (2004-2017).

De esa época en la que IU, con nueve concejales, y el PSOE, con siete (el peor registro de su historia municipal) pudieron gobernar juntos, estuvo contando anécdotas cerca de una hora. Qué memoria tan prolífica.

Pero lo que más llamó la atención es que daba cuenta de que no sólo el PSOE había vetado a Antonio Romero, sino que IU también había hecho lo propio con el PSOE. Todo partió, como explicaba, en que tras haber ido Romero con fiereza en contra de Felipe González por los GAL y los casos de corrupción de la época en el Congreso de los Diputados, en donde le llamaba el 'señor X', llegaba la hora de conformar el Gobierno en la Junta, y el líder de IU, Luis Carlos Rejón, también se veía atado de pies y manos tras esta ofensiva política de su partido para cerrar un acuerdo con Manuel Chávez en 1994, como cuenta. Esa fue la legislatura de la pinza, la del PP e IU. La época en la que el PSOE e IU han estado más distanciados.

Hay una cosa que el exconcejal tiene meridianamente clara: «Los dos únicos que de izquierdas que hubieran podido ser alcaldes de Málaga fueron Martín Toval (de haber repetido como candidato socialista en 1999), y Martín Delgado (exrector de la UMA, si lo hubiesen llegado a presentar en lugar de a María Gámez)». Estas, obviamente, son sus conjeturas.

Ampliar Martín Toval, Antonio Romero, y la alcaldesa Celia Villalobos, durante un pleno. Archivo /SUR

Narra cuando Celia Villalobos tomó posesión como alcaldesa de Málaga. La ya regidora le impuso la medalla de concejal y él le dijo: «Celia, enhorabuena. Te toca gobernar a tu aire. Te voy dar la del tigre, pero gobierna sin temer a que haya voto de censura».

La pregunta que le hacía un técnico de Con Málaga, en la charla/conferencia en la que también se encontraba el portavoz de Con Málaga, Nico Sguiglia, era interesante: «¿Nunca se planteó una moción de censura?». En esto, el sindicalista fue rotundo: «Nunca; hubieran necesitado contar con nosotros», es decir con el grupo mixto en el que estaban Auxi Almagro y él. El PSOE, 7 concejales en esa época, IU, 7 porque había perdido los dos del grupo mixto, en total 16, frente a los 15 de Villalobos.

Herrera rebobina y explica cómo el que era periodista de SUR Antonio Roche quería hacerse con la exclusiva, en un pleno de presupuestos de Villalobos, en los que Almagro y él iban a salirse de la sesión para no votarlos a favor (como hizo IU) y luego pasarse al grupo mixto, lo que fue una noticia bomba en la época. «Ahí Roche me pedía, la noche anterior, que se lo contara, que no lo iba publicar; y yo le decía que, claro, que seguro que eso era lo que iba hacer», que cuenta entre carcajadas. Con esta anécdota rememora lo que es ser periodista ayer, hoy y siempre.