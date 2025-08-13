Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Antonio Herrera, durante su visita al grupo Con Málaga. P. R. Q.
La Casona del Parque

Antonio Herrera: «Paco de la Torre no está en su mejor momento, pero no tiene oposición»

El exedil de IU y más tarde secretario de CC.OO, vuelve por el Ayuntamiento de Málaga y recuerda la época de Celia Villalobos en la que pudieron gobernar con el PSOE, pero no lo hicieron

Pilar R. Quirós

Pilar R. Quirós

Málaga

Miércoles, 13 de agosto 2025, 00:21

El que fuera concejal por IU y más tarde pasó al grupo mixto en el Ayuntamiento de Málaga, Antonio Herrera, en ese apasionante mandato municipal ... en el que la popular Celia Villalobos se hizo con la Alcaldía (1995-1999), en lo que se llamó la batalla por Málaga, volvía por sus fueros este agosto al Ayuntamiento. Dos días los pasados en los que por no haber no ha habido ni una penosa rueda de prensa, ni del equipo de gobierno del PP ni de la oposición.

