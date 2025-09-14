Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Antonia Gutiérrez es catedrática de Biología Celular en la Universidad de Málaga. Ñito Salas
Presidenta de la Sociedad Española de Neurociencia

Antonia Gutiérrez: «Propuse crear un banco de cerebros en Málaga, pero precisa compromiso político»

Catedrática de Biología Celular en la Universidad de Málaga (UMA), es una autoridad científica en el estudio de la enfermedad de Alzheimer

Susana Zamora

Susana Zamora

Domingo, 14 de septiembre 2025, 00:20

Su amor por la neurociencia fue un flechazo nada más empezar la carrera de Biología, cuando en las clases de Histología descubrió el «asombroso» mundo ... del sistema nervioso bajo el microscopio y quedó cautivada por la «belleza y complejidad de las neuronas». Aquello marcó una carrera científica muy prolífica, que ha convertido a Antonia Gutiérrez en un referente en el estudio del cerebro humano y de la enfermedad de Alzheimer.

