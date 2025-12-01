El alcalde de Málaga no tiene quien le escriba

El alcalde de Málaga, Paco de la Torre, tiene dos cosas buenas: la primera, en el trato, es que no tiene reparos en acercarse a ... cualquier ministro o personalidad en los pasillos o en la institución en la que corresponda y preguntarle '¿y de Málaga qué?', tipo '¿y el anillo pa' cuándo?', de Jennifer López, JLo para los adolescentes. Y la segunda, es que desde hace décadas cultiva la literatura epistolar, algo que saben bien los concejales del Ayuntamiento, sobre todo los que se van a los que suele despedirlos por carta, con esa cordialidad que a algunos pudiera parecerle impostada, pero lo cierto es que destila saber estar y buenas formas, algo que no le podrán achacar los miembros de la oposición. Tras el más duro enfrentamiento, el más agrio enfado, y el peor de los choques, el alcalde de Málaga saluda y atiende. No se puede decir lo mismo de todos; algunos gestionan muy mal sus bajas pasiones.

Se queja también el regidor de que ni el PSOE ni Con Málaga atienden esta petición que le parece vital para ayudar a las familias

Son curiosas las cartas en las que De la Torre acaba firmando de su puño y letra, y añade un afectuoso saludo, saludos cordiales o un abrazo, según momentos, tiempos y relaciones. Increíbles esas misivas de ida y vuelta que se enviaron De la Torre y el fallecido socialista Carlos Hernández Pezzi, cuando éste dejó el Ayuntamiento de Málaga en junio de 2015, y ambos se deseaban lo mejor sin sectarismos. En el clima actual de crispación y mal rollo continuo, la cordialidad cotiza muy alto. Demasiado.

En fin, que el alcalde de Málaga escribe, y escribe sin parar, algo que no es nuevo, sobre cuestiones que afectan a la ciudad, siempre pidiendo claro está. Las bromas entre los altos cargos de su partido en Andalucía, ministros actuales y exministros y un variado tropel de empresarios y personalidades, como cuentan algunos jocosos, es: «Uy, el alcalde de Málaga viene para acá, seguro que viene a pedir algo». Si es pedigüeño para Málaga, bienvenido sea.

Eso lo sabe bien el portavoz socialista, Dani Pérez, que ha actuado de puente con el Gobierno en algunas cuestiones, entre ellas la que al final fue la fallida Expo 2027. Pero ahora, De la Torre tiene una espinita clavada. El alcalde no tiene quien le escriba en las altas instancias del Estado porque el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no contesta a sus cartas.

«Ya quisiera yo que me contestara Pedro Sánchez», que decía ufano la pasada semana al terminar la tanda de ruedas de prensa previas al pleno. La cuestión es que le ha enviado varias cartas, y en una de ellas la acabó respondiendo el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, como contaba, cuando pedía una aportación del Gobierno para el Auditorio de la ciudad, una cuestión que resulta de justicia gobierne quien gobierne. El statement es básico: Málaga es la sexta ciudad de España, y no tiene auditorio.

En este caso, la carta a Sánchez venía de su idea, que sigue pregonando por tierra, mar y aire, para que el Gobierno de España modifique la ley de Haciendas Locales para crear un 'impuesto turístico' en vez de la actual tasa turística, en la que la competente es la Junta de Andalucía, y de todos es sabido que el consejero de Turismo, Arturo Bernal, de su partido, no quiere ni oír hablar de la misma; afirma que es «un impuesto contra el turismo».

Pero De la Torre quiere ir más allá con la modificación de la Ley de Haciendas Locales, ya que pretende que «esta tasa de pernoctación al turista», como la llama, sea un impuesto que puedan elegir a libre albedrío los ayuntamientos, y que cada uno se acoja según sus necesidades.

La carta a Sánchez, en noviembre del año pasado.

El alcalde quiere que se repercuta en las viviendas turísticas para poder dedicar los fondos que se recauden para a abaratar los alquileres de las viviendas para familias vulnerables. Se quejaba de que ni el PSOE ni Con Málaga, ambos socios de Gobierno en el país, le oían en esta demanda: «He hablado de ello un montón de veces, no hay manera de que cojan el guante y digan vamos a hacerlo, prefieren hablar y que lo haga la Junta», subrayaba.

Así que la queja era para la oposición, y más tarde, fuera ya del foco, se lamentaba de que el presidente del Gobierno no le había contestado a esta cuestión. «Yo creo, sinceramente, que el camino es el Gobierno. El Gobierno tiene una forma muy rápida de hacerlo, está en su mano, en la Ley de Haciendas Locales estatal, y resolvería temas de Andalucía, de la Comunidad Valenciana, y temas de Canarias, donde me consta que la vivienda turística es una realidad, no sólo de Málaga.

La oposición no le apoya y el presidente del Gobierno no le ha contestado a una carta de noviembre del año pasado, de la que se hizo eco este periódico, pero es más que obvio que De la Torre sigue con su empeño. Bien pensado, con el annus horribilis que lleva Pedro Sánchez está como para contestarle.