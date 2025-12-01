Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

De la Torre firmando un documento en una imagen tomada recientemente.
La Casona del Parque

El alcalde de Málaga no tiene quien le escriba

De la Torre se queja de que Pedro Sánchez no responde a su carta para poner en marcha la tasa de pernoctación turística desde el Gobierno y ayudar a las familias vulnerables con el alquiler

Pilar R. Quirós

Pilar R. Quirós

Málaga

Lunes, 1 de diciembre 2025, 00:11

Comenta

El alcalde de Málaga, Paco de la Torre, tiene dos cosas buenas: la primera, en el trato, es que no tiene reparos en acercarse a ... cualquier ministro o personalidad en los pasillos o en la institución en la que corresponda y preguntarle '¿y de Málaga qué?', tipo '¿y el anillo pa' cuándo?', de Jennifer López, JLo para los adolescentes. Y la segunda, es que desde hace décadas cultiva la literatura epistolar, algo que saben bien los concejales del Ayuntamiento, sobre todo los que se van a los que suele despedirlos por carta, con esa cordialidad que a algunos pudiera parecerle impostada, pero lo cierto es que destila saber estar y buenas formas, algo que no le podrán achacar los miembros de la oposición. Tras el más duro enfrentamiento, el más agrio enfado, y el peor de los choques, el alcalde de Málaga saluda y atiende. No se puede decir lo mismo de todos; algunos gestionan muy mal sus bajas pasiones.

