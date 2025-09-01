Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vista de las basuras acumulada en el cauce delGuadalmedina, junto a los nuevos edificios de Martiricos.
Cosas de la ciudad

Acumulación de basuras en el cauce del Guadalmedina

Los vecinos denuncian que el depósito incontrolado de desperdicios crece en la zona desde hace varios meses

Emilio Morales

Emilio Morales

Málaga

Lunes, 1 de septiembre 2025, 00:03

La suciedad acumulada en el cauce del Guadalmedina vuelve a ser objetivo de las quejas vecinales. El entorno del puente de Armiñán, ubicado en las ... inmediaciones del barrio de La Goleta, se encuentra en un estado de abandono que preocupa cada vez más a los residentes de la zona, que también denuncian basuras incontroladas junto al puente de La Rosaleda.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Álvaro Ávila cierra La Alvaroteca y afronta nuevo reto en Málaga
  2. 2

    Luces y sombras de la Feria de Málaga
  3. 3 La ayuda de Hacienda de 1.150 euros por vivir con un mayor de 65 años
  4. 4

    Carlos, el policía metalero:«El que me conoce en lo personal y luego se entera de mi trabajo, al principio, le choca»
  5. 5

    Pedro Bendala: «La ampliación del aeropuerto de Málaga permitirá estar conectados con 200 ciudades»
  6. 6 La provincia de Málaga llegará a los 37 grados en un domingo con tormentas en España por un frente atlántico
  7. 7

    La controvertida calle del héroe Tomás de Sostoa
  8. 8

    La carestía de VPO en Málaga: 3.000 aspirantes para 55 pisos en régimen de cooperativa
  9. 9 Conductores, mecánicos, peluqueros... Noruega busca trabajadores en España a través del SEPE
  10. 10 Nuevo aviso de fraude que suplanta a la Seguridad Social: «¡No lo abras!»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Acumulación de basuras en el cauce del Guadalmedina

Acumulación de basuras en el cauce del Guadalmedina