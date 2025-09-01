Acumulación de basuras en el cauce del Guadalmedina
Los vecinos denuncian que el depósito incontrolado de desperdicios crece en la zona desde hace varios meses
Málaga
Lunes, 1 de septiembre 2025, 00:03
La suciedad acumulada en el cauce del Guadalmedina vuelve a ser objetivo de las quejas vecinales. El entorno del puente de Armiñán, ubicado en las ... inmediaciones del barrio de La Goleta, se encuentra en un estado de abandono que preocupa cada vez más a los residentes de la zona, que también denuncian basuras incontroladas junto al puente de La Rosaleda.
Lo que debería ser un paso limpio y cuidado se ha convertido en un punto conflictivo debido a la acumulación de desperdicios, vegetación sin desbrozar, restos orgánicos y papeleras constantemente desbordadas: «Camino todos los días hacia el trabajo y veo latas y comida en descomposición que cada vez crece más», explica una lectora habitual en conversaciones con este redactor.
Otros vecinos y transeúntes denuncian que el puente lleva meses sin una limpieza adecuada. «Está sucio, lleno de latas, bolsas y maleza. Es un lugar de paso diario para muchos, y está completamente dejado», comenta Rosario López, residente del barrio. Además de la suciedad, se observan muros manchados, barandillas deterioradas y una imagen general de dejadez.
La proximidad del puente con centros escolares, zonas residenciales y espacios frecuentados por personas mayores y niños convierte esta situación en un problema más serio. A la falta de limpieza se suma el temor por la proliferación de ratas e insectos, sobre todo durante estos meses de verano. Las temperaturas elevadas agravan el problema que denuncian los vecinos de forma reiterada a esta sección.
