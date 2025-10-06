Un accidente cerca del túnel de Monte Dorado deja importantes retenciones en la A-7 de Málaga
El alcance entre dos vehículos provoca hasta 10 kilómetros de caravana en hora punta así como el cierre del carril izquierdo
Málaga
Lunes, 6 de octubre 2025, 10:47
Una colisión entre dos vehículos cerca del túnel de Monte Dorado está ocasionado este lunes importantes retenciones en la A-7 de Málaga, sentido Cádiz. ... Según el Centro de Gestión del Tráfico, el siniestro, registrado sobre las 8.40 horas en plena hora punta en el kilóemtro 982, ha obligado a cortar el carril izquierdo de la circulación y ha llegado a ocasionar hasta diez kilómetros de caravana aunque, sobre las 10.30 horas, las retenciones eran de unos seis kilómetros.
Hasta el lugar del accidente, cerca del túnel de San José, se han desplazado efectivos de la Guardia Civil así como de mantenimiento de carreteras. Según los datos de la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), el alcance entre los dos vehículos no habría ocasionado heridos.
