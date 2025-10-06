Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Un accidente cerca del túnel de Monte Dorado deja importantes retenciones en la A-7 de Málaga

El alcance entre dos vehículos provoca hasta 10 kilómetros de caravana en hora punta así como el cierre del carril izquierdo

Rossel Aparicio

Rossel Aparicio

Málaga

Lunes, 6 de octubre 2025, 10:47

Comenta

Una colisión entre dos vehículos cerca del túnel de Monte Dorado está ocasionado este lunes importantes retenciones en la A-7 de Málaga, sentido Cádiz. ... Según el Centro de Gestión del Tráfico, el siniestro, registrado sobre las 8.40 horas en plena hora punta en el kilóemtro 982, ha obligado a cortar el carril izquierdo de la circulación y ha llegado a ocasionar hasta diez kilómetros de caravana aunque, sobre las 10.30 horas, las retenciones eran de unos seis kilómetros.

