¿Abren las tiendas en Málaga este lunes festivo, 13 de octubre?

La festividad del Día de la Hispanidad cae este año en domingo, así que muchos podrán disfrutar de un fin de semana más largo de ... lo habitual al pasarse la celebración del 12 de octubre al día siguiente, lunes 13. ¿Y qué ocurre en el sector del comercio en Málaga? Pues que levantarán la persiana pese a ser fiesta al tratarse de uno de los festivos autorizados para hacerlo de acuerdo con el calendario de aperturas aprobado para este 2025.

De este modo, en la capital, será posible ir de compras en los centros comerciales Larios Centro, Málaga Plaza, Rosaleda, Vialia Málaga-Estación María Zambrano, Los Patios, Plaza Mayor y McArthurGlen Designer Outlet Málaga, y el parque comercial Málaga Nostrum al igual que El Corte Inglés, Ikea, Carrefour, Leroy Merlin, Conforama, Verdecora y Muelle Uno.

En la provincia, también podrán levantar la persiana los centros comerciales Miramar (Fuengirola), Rincón de la Victoria, Puerto Marina Shopping en Benalmádena, los centros de El Corte Inglés de Mijas y Marbella, La Trocha (Coín), La Verónica (Antequera), La Cañada (Marbella), El Ingenio (Vélez-Málaga) y Centro Comercial CostasolCentro (Torremolinos).

Por su parte, los pequeños comercios (con una superficie de 300 metros o inferior) tienen potestad para decidir si atienden al público en estos días extra o no, tanto en la capital como en la provincia.

Así, de los tres días de este puente del Pilar se podrá ir de shopping dos (sábado y lunes), ya que el domingo los comercios permanecerán cerrados tras desactivarse la figura de las Zonas de Gran Afluencia Turística (ZGAT), que ha permitido que en diversas localidades de la provincia, así como en Málaga capital, los centros comerciales hayan podido abrir desde el 1 junio al 28 de septiembre todos los días, sin cerrar ni uno.