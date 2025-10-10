Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Este lunes festivo se podrá ir de compras en Málaga capital y provincia. SUR

¿Abren las tiendas en Málaga este lunes festivo, 13 de octubre?

La celebración del Día de la Hispanidad se pasa a la jornada siguiente al caer en domingo

Isabel Méndez

Isabel Méndez

Málaga

Viernes, 10 de octubre 2025, 23:46

La festividad del Día de la Hispanidad cae este año en domingo, así que muchos podrán disfrutar de un fin de semana más largo de ... lo habitual al pasarse la celebración del 12 de octubre al día siguiente, lunes 13. ¿Y qué ocurre en el sector del comercio en Málaga? Pues que levantarán la persiana pese a ser fiesta al tratarse de uno de los festivos autorizados para hacerlo de acuerdo con el calendario de aperturas aprobado para este 2025.

