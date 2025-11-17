Los 600 vecinos malagueños afectados por el incendio de una caseta de transformación recuperan la luz Los afectados se quedaron sin electricidad a eso de las 11.30 de la mañana del domingo y hasta las once de la noche no pudo repararse la incidencia en Endesa

Pasaron cerca de doce horas sin electricidad durante todo el día del domingo. Alrededor de 600 vecinos de la barriada de San Vicente de Paúl ... , entre calle La Unión y Camino San Rafael, sufrieron las consecuencias del incendio de una caseta de transformación en calle Amarguillo. Muchos de ellos tuvieron que trasladarse con sus hijos a casas de otros familiares para poder seguir con la rutina, como pasó con Adrián Cobos, que explicó a este periódico que estaba «preocupado» por la comida congelada que justo compró el día anterior y que había tenido que ir a casa de su suegra para poder bañar a su hija de cinco años.

Mientras tanto, Endesa avisaba y comunicaba a este mismo periódico de que la incidencia no tenía una reparación rápida ni fácil, pero que estimaban que sobre las 22.30 o 23 horas de la noche empezarían a reponer el suministro a los primeros clientes «si todo iba bien». Y así fue finalmente, tal y como confirma hoy uno de los vecinos afectados, Adrián Cobos: «Sobre las once de la noche ya teníamos de nuevo electricidad. Menos mal» La avería se logró solucionar a las once de la noche, tras pasar cerca de doce horas sin luz en la barriada Los más de 500 vecinos afectados de la zona pertenecían a los bloques que rodean calle Amarguillo, La Unión, Alfambra y Camino San Rafael. El incendio ocurrió sobre las once y media de la mañana en la caseta de transformación que suministra la electricidad a centenares de vecinos.

