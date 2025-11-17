Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Operarios tras el incendio ocurrido ayer. Sur

Los 600 vecinos malagueños afectados por el incendio de una caseta de transformación recuperan la luz

Los afectados se quedaron sin electricidad a eso de las 11.30 de la mañana del domingo y hasta las once de la noche no pudo repararse la incidencia en Endesa

Cristina Pinto

Cristina Pinto

Lunes, 17 de noviembre 2025, 12:59

Pasaron cerca de doce horas sin electricidad durante todo el día del domingo. Alrededor de 600 vecinos de la barriada de San Vicente de Paúl ... , entre calle La Unión y Camino San Rafael, sufrieron las consecuencias del incendio de una caseta de transformación en calle Amarguillo. Muchos de ellos tuvieron que trasladarse con sus hijos a casas de otros familiares para poder seguir con la rutina, como pasó con Adrián Cobos, que explicó a este periódico que estaba «preocupado» por la comida congelada que justo compró el día anterior y que había tenido que ir a casa de su suegra para poder bañar a su hija de cinco años.

