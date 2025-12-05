400 figuras y siete escenas bíblicas: así es el belén del Ayuntamiento de Málaga

El belén municipal del Ayuntamiento de Málaga quiere convertirse, un año más, en uno de los principales reclamos de la Navidad en la ciudad. Con ... unas 400 figuras y siete escenas bíblicas, el nacimiento se ha inaugurado este viernes en el patio de banderas del Consistorio.

El nacimiento ocupa una extensión de 150 metros y es de estética clásica. La mayoría de sus figuras proceden de la colección de Arte Cristiano de Olot, uno de los talleres artesanos de figuras de belén más prestigiosos de España. El montaje podrá visitarse de forma gratuita hasta el próximo 6 de enero.

Una de las particularidades de este belén es que está cargado de referencias a Málaga. En él se pueden seguir las distintas escenas bíblicas en orden cronológico, aunque el territorio sobre el que se muestra se construye con una nueva visión cada año. Las figuras principales tiene un tamaño de 30 centímetros y, entre otras novedades, este año se han incorporado una anciana, un personaje escuálido y una pareja, así como distintos animales.

Salvador Salas

En esta ocasión, la representación comienza con un gran paisaje marinero en un humilde barrio junto al mar, con un espetero en un chiringuito de la playa, vendedores de pescado y un carpintero que arregla una jábega. La Alcazaba corona esta bahía donde se representa la Anunciación de María.

El recorrido continúa por una colonia romana con su fortaleza, representativa del poder imperial, para llegar a la ciudad de Belén, en pleno bullicio por la fiesta de la Pascua, que está llena de puestos de comercios, quehaceres, visitantes y oficios entre los que destaca un biznaguero, en un nuevo guiño a Málaga, y la Sagrada Familia que no consigue posada.

No faltan las escenas clásicas de pastores con sus rebaños, molinos de agua, un río con cascada y el palacio del Rey Herodes, así como el ángel anunciador, la adoración de los Reyes o la Huida a Egipto, entre otras.

El belén municipal ha sido inaugurado por el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y la concejala de Fiestas, Teresa Porras. El acto inaugural, al que también han acudido diferentes ediles, ha contado con la intervención de la pastoral dirigida por Isabel López Mayorga.

Este nacimiento podrá visitarse en horario de 10 a 14 y de 17 a 21 horas en el patio del Ayuntamiento de forma gratuita y con un recorrido que es completamente accesible para las personas que lo necesiten.