Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El belén se ha inaugurado este viernes en el Ayuntamiento. Salvador Salas

400 figuras y siete escenas bíblicas: así es el belén del Ayuntamiento de Málaga

El nacimiento, que se ha inaugurado este viernes, ocupa una extensión de 150 metros cuadrados

Juan Soto

Juan Soto

Málaga

Viernes, 5 de diciembre 2025, 18:57

Comenta

El belén municipal del Ayuntamiento de Málaga quiere convertirse, un año más, en uno de los principales reclamos de la Navidad en la ciudad. Con ... unas 400 figuras y siete escenas bíblicas, el nacimiento se ha inaugurado este viernes en el patio de banderas del Consistorio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El terremoto con epicentro en Fuengirola es de magnitud 4,8: así se ha sentido en toda Málaga
  2. 2 Sanidad ordena la retirada de varios lotes de un conocido antidepresivo
  3. 3 Uno de los detenidos por la violación grupal en Málaga agredió sexualmente a su exnovia junto a su hermano cuando tenía 13 años
  4. 4 Reabierto al tráfico la A-92M afectada por el vuelco de un camión
  5. 5 Retiran del mercado un popular calendario de adviento de chocolate
  6. 6 La Junta activa la fase de preemergencia del Plan ante riesgo sísmico tras el terremoto de magnitud 4,8
  7. 7 Así se ha vivido el terremoto en la planta 20 de las torres de Martiricos: «Se ha sentido muy fuerte, pero no sé si a pie de calle hubiera sido diferente»
  8. 8

    La necrópolis romana del metro en Hilera es ya la mayor de la historia en Málaga
  9. 9 La gran despensa de Málaga abre sus puertas en el paseo del Parque
  10. 10 La Cueva de 1900 estrena su nueva imagen en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur 400 figuras y siete escenas bíblicas: así es el belén del Ayuntamiento de Málaga

400 figuras y siete escenas bíblicas: así es el belén del Ayuntamiento de Málaga