El tercer premio de la Lotería Nacional de este sábado 6 de septiembre toca en Torrox

La suerte vuelve a sonreír a Málaga. El despacho receptor número 50510, ubicado en la Avenida del Faro número 3, en Torrox, ha vendido el ... tercer premio del sorteo de la Lotería Nacional de este sábado 6 de septiembre. Esta administración ha despachado el 17.996 agraciado con 150.000 euros al número. Esta combinación agraciada también se ha consignado en otras provincias como Madrid, Sevilla, Teruel o Toledo.

El primer premio de la jornada, el 88.589 (con una recompensa de 1.500.000 euros al número), se ha repartido íntegro entre la administración número 25 de A Coruña y la número 11 de Valladolid. El segundo, por su parte, ha recaído en el 23.563. Dotado con 300.000 euros al número, ha viajado hasta Sevilla y Navarra.

En el sorteo de este sábado se han entregado reintegros a los número 9, 4 y 0.

Consulta aquí la lista oficial de premios del sorteo de hoy de la Lotería Nacional: