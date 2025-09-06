Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El tercer premio de la Lotería Nacional de este sábado 6 de septiembre toca en Torrox

La suerte la ha repartido la administración ubicada en la Avenida del Faro número 3

Almudena Nogués

Málaga

Sábado, 6 de septiembre 2025, 13:57

La suerte vuelve a sonreír a Málaga. El despacho receptor número 50510, ubicado en la Avenida del Faro número 3, en Torrox, ha vendido el ... tercer premio del sorteo de la Lotería Nacional de este sábado 6 de septiembre. Esta administración ha despachado el 17.996 agraciado con 150.000 euros al número. Esta combinación agraciada también se ha consignado en otras provincias como Madrid, Sevilla, Teruel o Toledo.

