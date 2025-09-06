El tercer premio de la Lotería Nacional de este sábado 6 de septiembre toca en Torrox
La suerte la ha repartido la administración ubicada en la Avenida del Faro número 3
Málaga
Sábado, 6 de septiembre 2025, 13:57
La suerte vuelve a sonreír a Málaga. El despacho receptor número 50510, ubicado en la Avenida del Faro número 3, en Torrox, ha vendido el ... tercer premio del sorteo de la Lotería Nacional de este sábado 6 de septiembre. Esta administración ha despachado el 17.996 agraciado con 150.000 euros al número. Esta combinación agraciada también se ha consignado en otras provincias como Madrid, Sevilla, Teruel o Toledo.
El primer premio de la jornada, el 88.589 (con una recompensa de 1.500.000 euros al número), se ha repartido íntegro entre la administración número 25 de A Coruña y la número 11 de Valladolid. El segundo, por su parte, ha recaído en el 23.563. Dotado con 300.000 euros al número, ha viajado hasta Sevilla y Navarra.
En el sorteo de este sábado se han entregado reintegros a los número 9, 4 y 0.
Consulta aquí la lista oficial de premios del sorteo de hoy de la Lotería Nacional:
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.