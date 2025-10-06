Resultado del sorteo de EuroDreams del lunes, 06 de octubre de 2025

¡Felicidades a los afortunados! Aquí están los números ganadores de EuroDreams

¿Qué premios tiene EuroDreams?

Eurodreams reparte el 52% de la recaudación en cada sorteo, y tiene seis ... categorías de premios, que se determinan según los aciertos de los números y del número «Sueño».

Esta es la tabla de premios de Eurodreams: Primera Categoría: 20.000€ al mes durante 30 años *

Segunda Categoría: 2.000€ al mes durante 5 años

Tercera Categoría: 120 euros

Cuarta Categoría: 40 euros

Quinta categoría : 5 euros

Sexta Categoría (Reintegro): 2,50 euros

* NOTA: Premio individual para un máximo de tres ganadores. En el caso de haber más de 3 ganadores en la primera categoría, el importe del premio total para tres se dividirá entre todos ellos. En este caso, cada ganador recibirá el importe del premio en un único pago.

Para participar solamente tienes que: Elegir la combinación de 6 números y 1 sueño que deseas jugar o dejar que el sistema te ofrezca una aleatoria.

Puedes jugar hasta 6 combinaciones de 6 números más un sueño (apuestas sencillas de varios bloques) de una sola vez o una combinación de más números (por ejemplo 7 números, que corresponde a 7 apuestas, u 8 números, que corresponde a 28 apuestas).

Añadir la combinación o combinaciones deseadas a tu compra.

Continuar y decidir si quieres realizar la misma compra en semanas sucesivas o no.

Revisar todas las opciones y jugar.

Las probabilidades aproximadas de acertar en Eurodreams son las siguientes: Primera Categoría (6+1): 1 entre 19.191.900

Segunda Categoría (6+0): 1 entre 4.797.975

Tercera Categoría (5+0) o (5+1): 1 entre 18.816

Cuarta Categoría (4+0) o (4+1): 1 entre 456

Quinta categoría (3+0) o (3+1): 1 entre 32

Sexta Categoría (2+0) o (2+1): 1 entre 6

