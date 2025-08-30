El segundo premio de La Primitiva de este sábado, en Málaga
Validado en Ronda uno de los cuatro boletos acertantes de Segunda Categoría
Málaga
Sábado, 30 de agosto 2025, 22:30
El sorteo de La Primitiva se ha hecho notar este sábado en la localidad malagueña de Ronda, que es donde se ha validado uno de ... los cuatro boletos acertantes de Segunda Categoría de este 30 de agosto. Ha sido en la administración de loterías número 5 de la ciudad, y su dueño obtendrá un total de 48.984,08 euros.
Los otros tres boletos agraciados se han consignado en San Cristóbal de la Laguna (Santa Cruz de Tenerife), en Jaén y en Haro (La Rioja). Sin embargo, no hay acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro) ni de Primera Categoría (6 aciertos). Por tanto, el fondo destinado a ambas Categorías se ofrecerá como bote en el próximo sorteo de La Primitiva, donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 3.200.000,00 euros.
La combinación ganadora está formada por los números 28 40 41 36 06 y 48. Complementario 39 y reintegro el 8. Joker: 7525611.
La recaudación para este 30 de agosto ascendió a 9.837.149,00 euros.
