Doble premio en Málaga del sorteo extraordinario de la Lotería Nacional por el día de la Hispanidad del domingo 12 de octubre de 2025

Loterías y Apuestas del Estado celebró este domingo por la noche un Sorteo Extraordinario de la Lotería Nacional por el Día de la Hispanidad. La ... suerte volvió a sonreír a la provincia de Málaga, con dos de los premios importantes consignados en la capital y en Torremolinos.

El 43429, primer premio de 1,3 millones al número, fue consignado en el barrio malagueño de la Colonia Santa Inés, en el despacho receptor ubicado en la calle Alcalde Gutiérrez Bueno. Además de en Málaga ese primer premio se ha vendido en Moguer, Palos, en Caborana (Asturias), Barcelona, Navalmoral de la Mata y Torrecillas de la Tiesa (Cáceres), Santander, Castellón de la Plana, Santa María de Guía (Las Palmas), Pontevedra, Vigo (Pontevedra), Segovia, Mas de las Matas (Teruel), Oliva y Xirivella (Valencia).

Pero no fue el único premio en este sorteo extraordinario que se vendió en Málaga. El segundo premio, premiado con 250.000 euros al número, también fue vendido en Torremolinos, en este caso en la Administración número 55 ubicada en la avenida Isabel Manoja.

Estos fueron los números premiados en el sorteo del domingo 12 de octubre:

- Premio de 15 millones de euros al décimo: Fracción 8 de la serie 2 del número 43429.

- Primer premio: 43429

- Segundo premio: 92832

- Cuatro cifras: 5737, 8102, 6532, 2601 y 7490

- Reintegros: 9, 1 y 8