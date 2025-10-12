Doble premio en Málaga del sorteo extraordinario de la Lotería Nacional por el día de la Hispanidad del domingo 12 de octubre de 2025
El 43.429, premiado con 1,3 millones el número, fue consignado en la Colonia Santa Inés; el segundo premio, vendido en Torremolinos
Málaga
Domingo, 12 de octubre 2025, 21:58
Loterías y Apuestas del Estado celebró este domingo por la noche un Sorteo Extraordinario de la Lotería Nacional por el Día de la Hispanidad. La ... suerte volvió a sonreír a la provincia de Málaga, con dos de los premios importantes consignados en la capital y en Torremolinos.
El 43429, primer premio de 1,3 millones al número, fue consignado en el barrio malagueño de la Colonia Santa Inés, en el despacho receptor ubicado en la calle Alcalde Gutiérrez Bueno. Además de en Málaga ese primer premio se ha vendido en Moguer, Palos, en Caborana (Asturias), Barcelona, Navalmoral de la Mata y Torrecillas de la Tiesa (Cáceres), Santander, Castellón de la Plana, Santa María de Guía (Las Palmas), Pontevedra, Vigo (Pontevedra), Segovia, Mas de las Matas (Teruel), Oliva y Xirivella (Valencia).
Pero no fue el único premio en este sorteo extraordinario que se vendió en Málaga. El segundo premio, premiado con 250.000 euros al número, también fue vendido en Torremolinos, en este caso en la Administración número 55 ubicada en la avenida Isabel Manoja.
Estos fueron los números premiados en el sorteo del domingo 12 de octubre:
- Premio de 15 millones de euros al décimo: Fracción 8 de la serie 2 del número 43429.
- Primer premio: 43429
- Segundo premio: 92832
- Cuatro cifras: 5737, 8102, 6532, 2601 y 7490
- Reintegros: 9, 1 y 8
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión