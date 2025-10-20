El segundo premio de la BonoLoto, en Málaga Validado en una administración de La Roca uno de los tres boletos acertantes de Segunda Categoría de este 20 de octubre

Isabel Méndez Málaga Lunes, 20 de octubre 2025, 22:17

Málaga empieza la semana con protagonismo en los sorteos de loterías. En una administración de la capital es donde se ha validado uno de los ... boletos acertantes del segundo premio en la BonoLoto de este 20 de octubre. Así, De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) hay tres acertantes que han sido validados en la administración de loterías 46 de Málaga capital, situada en Narciso Franquelo, 7 (Urb. La Roca); en el despacho receptor número 28.275 de Córdoba y en el 36.285 de Órgiva (Granada). Los dueños de los boletos recibirán cada uno de ellos un total de 45.222,43 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) hay un único acertante que se consignó en la administración de loterías 9 de San Fernando (Cádiz), y que obtendrá 1.051.108,15 euros. La combinación ganadora de este 20 de octubre está formada por los números 2, 5, 42, 4, 13 y 32, como complementario el 29 y reintegro el 9. La recaudación del sorteo ha ascendido a 2.238.152,00 euros.

