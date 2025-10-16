Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El cupón de la ONCE reparte 280.000 euros en Alhaurín el Grande

La suerte la ha repartido Mercedes López que vendió ocho cupones premiados con 35.000 euros cada uno a las puertas de un bar de la localidad

SUR

Jueves, 16 de octubre 2025, 12:42

El sorteo de la ONCE dedicado ayer al Día Internacional de las Mujeres Rurales ha repartido 630.000 euros en premios mayores en Andalucía entre ... las localidades de Alhaurín el Grande (Málaga), El Rubio (Sevilla) y Villanueva de la Reina (Jaén).

