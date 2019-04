Sintonía entre May y Corbyn en su primera reunión por el 'brexit' La primera ministra británica, Theresa May, y el líder laborista, Jeremy Corbyn. / EFE Los conservadores bullen por el cambio de dirección de su líder y a Corbyn los suyos le observan con sospecha IÑIGO GURRUCHAGA Londres Miércoles, 3 abril 2019, 19:21

La primera reunión entre la primera ministra británica, Theresa May, y el líder de la oposición, Jeremy Corbyn, ha sido «muy bueno», según el laborista. Es posible que se reúnan de nuevo este fin de semana para encontrar una vía que desbloquee el 'brexit'. La búsqueda de consenso con la oposición ha creado gran revuelo en el Partido Conservador.

May y Corbyn han enunciado antes del encuentro cuáles eran sus objetivos. Para la primera ministra, un acuerdo con la oposición laborista es posible porque, a diferencia de los independentistas escoceses, los liberal-demócratas y otros pequeños grupos, están comprometidos por su programa electoral con el cumplimiento del resultado del referéndum de 2016.

El laborista ha señalado que en su negociación con May y sus asesores su intención es defender la propuesta de su partido de establecer una unión aduanera permanente, mantener alineamiento con regulaciones del mercado común y también con normas sobre derechos de consumidores y de empleados, más la cooperación en seguridad y en agencias europeas que el Gobierno también desea.

La cuestión más delicada es la unión aduanera, en la que la posición de May es ambigua. Desde febrero de 2017 ha mantenido que su deseo es el establecimiento de una relación comercial con la UE que tenga los beneficios de la unión aduanera, y en todo lo que fuera posible el acceso libre al mercado común, pero quiere al mismo tiempo negociar acuerdos comerciales con terceros, que es incompatible con la política comercial y arancelaria de la unión.

Políticos dublineses advertían ya en 2016 que Reino Unido terminaría en una unión aduanera con otro nombre para resolver el trabalenguas del 'brexit' y esa parece la dirección de las negociaciones entre May y Corbyn. El entendimiento entre ambos es posible, pero tendrían que disfrazar al concepto. Y mientras el laborista preocupa a sus seguidores que desean un segundo referéndum, May intenta estabilizar de nuevo su mandato.

Ráfagas

Las primeras consecuencias de la invitación de Theresa May a Jeremy Corbyn para encontrar un plan conjunto que concluya la primera fase del 'brexit' fueron un ascenso de la libra y la trigésimo quinta dimisión en el Gobierno. La libra ascendió y descendió este miércoles con respecto al euro.

La curva de las dimisiones ya ha batido todos los récords y añadió a otro oscuro secretario de Estado, Nigel Adams, el dimitido este jueves, ha salido de su oscuridad con una espectacular actuación cómica en la sesión de preguntas a la primera ministra. Tras recordar que él representa a la población de Selby y que allí la mayoría votó por el 'brexit',… le ha preguntado a May, tras lograr con su pausa dramática el silencio de la Cámara, hasta cuándo Selby tiene que aguantar una estación sin acceso para discapacitados.

Ha sido el momento jocoso en el preámbulo de la reunión de los líderes. Precedida también por la noticia de que unos soldados desplegados en Afganistán hacían prácticas disparando a un póster con la estampa del líder de la oposición y por las ráfagas retóricas con las que han acribillado a May los 'brexiters' indignados por su cambio de dirección.

Julian Lewis, que ha votado siempre contra el Acuerdo de Salida, le ha reprochado que, cuando en el pasado decía que «una marcha sin acuerdo es mejor que un mal acuerdo», ahora «se acerca a diputados laboristas» para bloquear una salida sin acuerdo, aunque «la mayoría de los conservadores queremos una ruptura limpia con la UE en nueve días».

Un exsecretario de Estado para el 'brexit', David Jones, le ha preguntado «si sigue pensando que el líder de la oposición es una persona impropia para ser primer ministro», como ha dicho a menudo. Y Caroline Johnson, que votó siempre por el Acuerdo «sopesando riesgos», le preguntó cuál es el balance ahora «entre una salida sin acuerdo o... acomodar a un Gobierno liderado por un marxista antisemita».

Mientras transcurría el diálogo entre May y Corbyn, los Comunes avanzaban en la tramitación de una ley que obligue al Gobierno a solicitar una prórroga la próxima semana si no hay acuerdo antes del día 10. El laborista Hilary Benn añadió una enmienda para que se repitan el lunes los votos indicativos sobre alternativas al 'brexit'.

Desde 1993 no había quedado en empate una votación en los Comunes. Ocurrió esta vez, 310-310. Y el presidente de la Cámara, John Bercow, a quien le corresponde el voto decisivo, decidió, siguiendo los precedentes, que en esas circunstancias el presidente no puede crear una mayoría para una enmienda. No habrá más votaciones indicativas de la opinión de los Comunes mientras la negociación de los líderes avanza.