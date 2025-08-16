Robert F. Kennedy Jr, la oveja negra

Estados Unidos es una república, pero lo quiere todo, incluso oropeles monárquicos, así que posee su propia dinastía, la de los Kennedy. Esta estirpe de ... origen irlandés representa lo más cercano a una familia real que existe en el país. Su azarosa historia se antoja acorde con las ínfulas de la mayor potencia global y las peripecias de los miembros no tienen nada que envidiar a los Windsor, por ejemplo.

El perfil de cada príncipe de facto se corresponde con un individuo arrojado, a menudo victima de pasiones y adicciones, de fe católica, con vocación política y el drama como horizonte. Porque, a la manera de una tragedia shakesperiana, la muerte violenta o accidental atrapa ineludiblemente a sus mejores representantes y cercena ambiciones.

Robert Francis Kennedy Jr., de 70 años, se ha convertido en el último representante y el que políticamente más lejos ha llegado desde que su tío John accediera a la presidencia hace seis décadas. Pero no se ha encumbrado desde el lado habitual de la bancada parlamentaria. Porque sus familiares son miembros fieles del Partido Demócrata y el hijo del malogrado Bobby Kennedy ejerce como Secretario de Salud y Servicios Humanos en el gobierno del republicano Trump.

La trayectoria del dirigente no presagiaba este extraño viraje. En realidad, su currículum es magnífico. El último de los Kennedy ha hecho gala de un enorme compromiso social, acorde con el espíritu progresista de sus ascendientes. Cursó estudios en la Universidad de Harvard y la London School of Economics y en 1983 ejercía como fiscal adjunto de distrito en Massachusetts y en dos años asumía la misma función pero ya en la categoría superior en Manhattan.

El derecho ambiental ha sido, en realidad, su campo de actuación con numerosos pleitos y campañas a favor de la protección del medio, los derechos de los indígenas y el apoyo a las energías renovables. Sus primeras actuaciones persiguieron a instituciones municipales y empresas implicadas en la polución de la costa Este, principalmente el río Hudson y el estuario de Long Island Sound.

Pero no se ha circunscrito a la lucha individual. Entre otros proyectos, creó la Clínica de Litigios Ambientales en la Universidad de Pace, promotora de numerosas actuaciones contra entidades contaminadoras, desde el Consejo Municipal de Nueva York a multinacionales tan poderosas como ExxonMobile o Monsanto. Además, fue el promotor de la Waterkeeper Alliance, plataforma que sostiene a cientos de organizaciones empeñadas en preservar cuencas fluviales.

Kennedy compatibilizó la lucha ecologista en los tribunales con propuestas empresariales vinculadas a energías y tecnologías limpias. También expandió su radio de acción con iniciativas judiciales a favor de comunidades indígenas en Ecuador, Chile o Canadá, principalmente en su lucha contra la construcción de presas. También promovió otras causas frente a las granjas industriales, la industria minera o las centrales nucleares.

El siguiente paso se antojaba lógico. Tras varios amagos previos, Robert Kennedy, también conocido como RFK jr, se presentó a las elecciones presidenciales como independiente, una estrategia onerosa y arriesgada que recibió el apoyo de sectores jóvenes y cualificados, caso de la elite de Silicon Valley. Ahora bien, el giro brusco e inesperado tuvo lugar cuando anunció su retirada y el apoyo a Trump.

La salud pública fue el nexo de unión entre dos personalidades aparentemente contrarias. Su conexión indica que el presidente comparte los criterios delirantes al respecto y esa coincidencia explica la elección para el cargo. El hijo de Bobby mezcla posiciones avanzadas sobre la necesidad de mejorar la dieta y la prohibición de aditivos y colorantes en los productos alimenticios con tesis peregrinas, apoyadas en bases espúreas, en torno a conspiraciones relacionadas con el covid y vinculaciones entre la vacunación –ha cancelado los contratos de vacunas de ARN por valor de 500 millones– y la supuesta expansión del autismo, que tachó de 'holocausto'. Esos criterios tan sui generis se extienden a la retirada del flúor que se añade al agua potable al considerarlo una 'neurotoxina peligrosa'.

Un verso suelto

La incoherencia estratégica ha sido la primera consecuencia de su llegada a la Secretaría. Sus ambiciosas declaraciones a favor de cambios en la nutrición y un pensamiento progresista contrastan con la supresión de miles de puestos de trabajo y el cierre de programas de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, estrategia muy arriesgada.

El futuro político del alto cargo es una incógnita. Más allá de Trump, su personalidad heterodoxa y cierto halo de francotirador irreductible pueden atraer a un amplio espectro, desde posiciones progresistas a ultraconservadores que desconfíen del 'establishment'. Ahora bien, esa deriva también le hace susceptible de convertirse en un verso suelto carente de credibilidad.

Su perfil como Kennedy prototípico se antoja arruinado, pese a que responde fielmente al de sus mejores representantes. Cuenta con los habituales escarceos juveniles con las drogas y tampoco escapa al destino cruel de la estirpe. A los 14 años, fue uno de los oradores en el funeral de su padre y su segunda esposa se suicidó con un arma de fuego. Su tercera mujer es la actriz Cheryl Hines.

La atrabiliaria actitud de RFK jr ha generado disensiones entre los suyos, que tradicionalmente han ejercido como un frente común frente a la adversidad. En 2019 se publicó una carta abierta, firmada por varios prominentes miembros, en la que se criticaba su postura pseudocientífica. El rechazo hacia el hereje resulta evidente y todo indica que el próximo Día de Acción de Gracias, si la familia se reúne de nuevo en la residencia familiar de Hyannis Port, los cuchillos para trinchar el pavo