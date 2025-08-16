Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Fotoilustración: El Correo

Robert F. Kennedy Jr, la oveja negra

Perfil ·

El Secretario de Salud en el gabinete de Donald Trump se desvincula de la tradición demócrata de su familia

Gerardo Elorriaga

Gerardo Elorriaga

Sábado, 16 de agosto 2025, 18:24

Estados Unidos es una república, pero lo quiere todo, incluso oropeles monárquicos, así que posee su propia dinastía, la de los Kennedy. Esta estirpe de ... origen irlandés representa lo más cercano a una familia real que existe en el país. Su azarosa historia se antoja acorde con las ínfulas de la mayor potencia global y las peripecias de los miembros no tienen nada que envidiar a los Windsor, por ejemplo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

