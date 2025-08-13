Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Aitor Zabalgogeazkoa.
Aitor Zabalgogeazkoa | Coordinador de MSF en Gaza

«Ves el hambre en las caras de la gente de Gaza»

El cooperante, recién llegado de la Franja, dibuja una situación límite marcada por la violencia y la falta de comida: «Se necesita un alto el fuego»

Zigor Aldama

Zigor Aldama

Miércoles, 13 de agosto 2025, 19:44

Aitor Zabalgogeazkoa lleva tres décadas trabajando en todo tipo de emergencias, coordinando a equipos de Médicos Sin Fronteras (MSF) en las situaciones más adversas. Acaba ... de regresar de Gaza, donde ha pasado dos meses al frente de uno de los tres equipos de la ONG internacional en la Franja, el materno-infantil. Llega con el corazón encogido, convencido de que «despúes de 22 meses de campaña militar, la situación está peor que nunca, con la población agotada, falta de esperanza y con miedo a la posible invasión israelí de la ciudad de Gaza».

