Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Instante en que el secretario de Estado Marco Rubio comunica a Trump la consecución del acuerdo. EFE

Trump: «Ojalá ésta sea una paz duradera para Oriente Medio»

El presidente estadounidense se dirige eufórico a su gabinete para celebrar una jornada triunfal tras el acuerdo de Israel y Hamás

T. Nieva

Jueves, 9 de octubre 2025, 22:47

Comenta

«Hemos puesto fin a la guerra en Gaza». Donald Trump se dirigió este jueves eufórico a su gabinete durante la reunión con secretarios de ... Estado y altos cargos que celebró en la Casa Blanca con el acuerdo Israel-Hamás como único punto. «En realidad, a un nivel mucho mayor, logramos la paz, ojalá una paz duradera en Oriente Medio», confesó a su equipo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Identifican al motorista fallecido en el accidente que colapsó la antigua N-340
  2. 2 Dos muertos en un accidente de tráfico que obliga a cortar la antigua N-340 en Málaga
  3. 3 Málaga, en aviso amarillo este viernes por fuertes lluvias y tormentas
  4. 4 Aemet alerta de «chubascos y tormentas fuertes» en Andalucía este jueves: cuatro provincias en aviso
  5. 5 Buscador | ¿Está tu barrio entre los más pobres o los más ricos de Málaga?
  6. 6 Dos muertos en un accidente de tráfico que obliga a cortar la antigua N-340 en Málaga
  7. 7 Detenido por el apuñalamiento en Barbarela, en Málaga: la víctima lleva más de un mes hospitalizado y ha perdido un riñón
  8. 8 Denuncia que un yate lo embistió cuando pescaba con su kayak en Marbella y se dio a la fuga
  9. 9

    Nuevo choque entre Cuerpo y Díaz por la ampliación a diez días del permiso por fallecimiento de un familiar
  10. 10

    El horno artesano de Antequera que elabora hasta seis molletes diferentes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Trump: «Ojalá ésta sea una paz duradera para Oriente Medio»

Trump: «Ojalá ésta sea una paz duradera para Oriente Medio»