Recién casado y estudiante de rabino: así era Yaakov Pinto, la víctima española de 25 años del atentado de Jerusalén

El joven, que falleció acribillado a tiros mientras esperaba en una parada de autobús, pertenecía a la comunidad judía de Melilla, ciudad que abandonó hace cinco años para iniciar una nueva etapa en Israel

T. Nieva

Martes, 9 de septiembre 2025, 08:05

El tiroteo que este lunes mató a seis personas en Jerusalén, entre ellas un joven de origen español, ha truncado muchos sueños y planes de ... vida. Metas personales y laborales en las que se pone mucho empeño y exigen sacrificio. El atentado perpetrado por dos palestinos en una concurrida parada de autobús arrebató la vida, y las ilusiones, de Yaakov Pinto, un joven de 25 años que abandonó hace unos cinco años su Melilla natal para trasladarse a Israel, país en el que estudiaba para ser rabino y en el que, además, encontró el amor. Se había casado hace apenas tres meses.

