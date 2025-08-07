Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Un grupo de palestinos transporta ayuda humanitaria por una callle de Gaza. EP

EE UU propone abrir hasta dieciséis centros de ayuda humanitaria

El ejército desafía al jefe del Gobierno a que asuma que los rehenes ya no son su prioridad si lleva a cabo una conquista a gran escala

M. Pérez

Jueves, 7 de agosto 2025, 22:48

¿Cuál sería el papel de Estados Unidos en la toma absoluta de Gaza? Donald Trump se ha mostrado partidario de «dejar que Israel haga ... lo que debe hacer» y, según el portal de información Axios, la Casa Blanca no se plantea intervenir en la Franja, como sí lo hizo en el bombardeo contra el programa nuclear de Irán. Sin embargo, Washington tiene previsto jugar un rol en la vertiente humanitaria arrogándoselo, como no podía ser menos, a su presidente.

