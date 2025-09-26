Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Netanyahu ordena al ejército colocar altavoces en Gaza para emitir su discurso en la ONU

Altos mandos militares consideran que la iniciativa, denominada por el Gobierno de Israel como operación 'El grito', es descabellada y expone a los soldados a los disparos de los francotiradores

M. Pérez

Viernes, 26 de septiembre 2025, 13:27

Benjamín Netanyahu ha dado orden al ejército israelí para que coloque potentes altavoces en Gaza durante su discurso de este viernes en la ONU. Su ... propósito es que todos los palestinos de la Franja lo escuchen. Se ha calificado incluso como una operación militar: 'El Grito'. Mandos del ejército han señalado que la orden es «una idea descabellada», aunque garantizan que deberán cumplirla. De hecho, una de las divisiones desplegadas en Gaza City ha comenzado a movilizar camiones donde se ha instalado grupos de altavoces.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Acepta que unos desconocidos lo acerquen a su destino en coche y terminan apuñalándolo para robarle en Málaga
  2. 2 Los acompañantes del sacerdote detenido en Torremolinos señalaron que llevaba «mucha droga»
  3. 3 La policía cree que el menor detenido por asesinato se equivocó de objetivo: «No cometáis el mismo error que en España»
  4. 4 Una hora y media de cola al sol y más de 60 euros por un minuto con tu ídolo en la San Diego Comic-Con Málaga
  5. 5 Ganas de San Diego Comic-Con Málaga: miles de personas disfrutan del paraíso friki en su primer día
  6. 6 Desalojado y suspendido el pleno de Málaga cuando la edil de Vox intervenía sobre violencia de género
  7. 7

    El boom de la importación de coches nuevos para los concesionarios deja pequeño el puerto de Málaga
  8. 8 Un ladrón se encontró el cadáver tiroteado de un joven en Fuengirola y le robó sus pertenencias
  9. 9 Andalucía amplía a 1.200 euros la deducción por alquiler a jóvenes y mayores
  10. 10 Expertos avisan: el oeste de Andalucía, entre las zonas más afectadas por los restos del huracán Gabrielle

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Netanyahu ordena al ejército colocar altavoces en Gaza para emitir su discurso en la ONU

Netanyahu ordena al ejército colocar altavoces en Gaza para emitir su discurso en la ONU