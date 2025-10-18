Netanyahu gastará 520.000 euros en llamar a la invasión de Gaza 'Guerra del Renacimiento'
La propuesta se vota hoy y si es aprobada el conflicto de la Franja dejará de denominarse en Israel 'Espadas de Hierro'
T. Nieva
Sábado, 18 de octubre 2025, 21:02
El Gobierno de Israel bautizó la invasión de Gaza con el nombre 'Espadas de Hierro'. Eso sucedió tras los atentados de Hamás del 7 de ... octubre de 2023. Ahora, con el proceso de paz abierto, ha propuesto cambiar la denominación y llamar a este conflicto la 'Guerra del Renacimiento'. La campaña tendrá un coste de 520.000 euros, según informa la emisora pública hebrea Kan.
El Gabinete tiene previsto votar hoy esta medida sugerida por el primer ministro, Benjamín Netanyahu, y por el ministro de Defensa, Israel Katz. El jefe del Gobierno presiona para que se apruebe el cambio de nombre ya que, en su opinión, «esta guerra marca un hito para el resurgimiento del Estado de Israel».
Netanyahu ya había tratado de rebautizar el conflicto dos meses después de su inicio. Barajó como posibilidades 'Guerra del Génesis', 'Guerra de Gaza' y 'Guerra de Simjat Torá'. Al final se decantó por 'Guerra del Renacimiento' durante los actos del primer aniversario del conflicto con este argumento: «Esta es la guerra de nuestra existencia: la 'Guerra del Renacimiento'».
