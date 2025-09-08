Un joven español muere en un atentado contra un autobús en Jerusalén

Al menos seis personas han muerto y una decena ha resultado herida en un atentado contra un autobús este lunes en un cruce de una ... de las entradas a Jerusalén. Uno de los fallecidos es Jacob Pinto, un joven de nacionalidad española de 25 años. El hombre, natural de Melilla, vivía en Israel y se acababa de casar, según han confirmado fuentes de la Federación de Comunidades Judías de España (FCJE) a la agencia Europa Press. Seis de los heridos se encuentran en estado grave, según han informado las autoridadades hebreas. La Policía de Israel ha anunciado en un comunicado que los dos presuntos autores del ataque, a los que califica de «terroristas», han sido abatidos por un miembro de las fuerzas de seguridad y un civil armado «presente en la zona».

El incidente se ha producido la mañana de este lunes en los alrededores de la ciudad santa cuando dos personas armadas han logrado subirse a un autocar y abrir fuego contra los pasajeros, antes de ser tiroteados, según ha recogido la emisora pública israelí.

La Estrella de David Roja ha indicado a través de Telegram que sus equipos han confirmado el fallecimiento de cuatro personas en el lugar de los hechos, en concreto de un hombre de unos 50 años y tres varones que rondaban la treintena, uno de ellos el ciudadano español. Otras dos víctimas, una de ellas una mujer de 50 años, han perdido la vida tras ser trasladadas al hospital, donde seis heridos permacen ingresadas en estado grave. Todos ellos con herida de bala, por lo que no descartan que pueda aumentar el número de fallecidos. Otros dos pasajeros se ecuentran en estado moderado y otros tres leves por el impacto de fragmentos de cristal.

Benjamín Netanyahu ha visitado la escena del tiroteo contra el autobús. Reuters

«Heroica operación»

Hamás no ha reivindicado el ataque, aunque la milicia islamista ha aplaudido la «heroica operación» llevada a cabo por los que han tildado como «dos combatientes de la resistencia palestina». «Afirmamos que esta operación es una respuesta natural a los crímenes de la ocupación y a la guerra de exterminio que acomete contra nuestro pueblo», han justificado sobre un atentado que «supone un claro mensaje de que los planes de Israel para ocupar y destruir Ciudad de Gaza y profanar la mezquita de Al Aqsa no quedarán sin castigo», según ha recogido el diario palestino 'Filastin'.

Por su parte, la Yihad Islámica también ha elogiado la ofensiva contra el autobús en Jerusalén, una «operación cualitativa por parte de dos combatientes de la resistencia». La organización subraya que es una «respuesta natual al aumento de las políticas criminales israelíes» y la menta la muerte de los autores del ataque: «Ensalzamos su heroísmo. Pedimos a nuestro pueblo en Palestina que incremente su respuesta a los crímenes del Ejército hebreo», ha apostillado, en referencia a Israel.

«Guerra contra el terrorismo»

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha convocado una reunión con los servicios de seguridad para analizar la situación tras el atentado en Jerusalén, según ha indicado su oficina en un breve mensaje en su cuenta en X. El jefe del Ejecutivo ha visitado el lugar del ataque, donde ha asegurado que el país «está en una enorme guerra contra el terrorismo en todos los frentes» y ha prometido una respuesta de las fuerzas de seguridad al ataque, según publica el periódico 'The Times of Israel'.

«Tristemente, la guerra continúa en Jerusalén y Judea y Samaria (nombre bíblico de Cisjordania), donde hemos actuado con gran fuerza», ha manifestado. «El Shin Bet y las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han impedido cientos (de ataques) y la Policía también ha desarticulado cientos este año, pero desafortunadamente no hoy», ha expresado.

«Asomar la cabeza»

El ministro de Seguridad, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, ha responsabilizado este lunes al Tribunal Supremo del país del ataque mortal. Así, ha arremetido contra el fallo emitido este domingo por la corte que defendía la importancia de que los presos palestinos recibieran alimento suficiente durante su paso por prisión. «Ayer, el Tribunal Supremo emitió un dictamen sorprendente, una decisión terrible que busca aliviar las condiciones en las que se encuentran los terroristas de la Nujba en las cárceles del país», ha manifestado Ben Gvir, señalando directamente a la corte por los al menos seis muertos. «Es simplemente incomprensible que el Supremo de Israel emita fallos como este. Hablan de una mejora de las condiciones de los presos palestinos y entonces el terrorismo vuelve a asomar la cabeza», ha apuntado, según informaciones recogidas por el diario 'The Times of Israel'.

En este contexto, el presidente de Israel, Isaac Herzog, ha lamentado «una mañana dolorosa y difícil» en la que «civiles inocentes, mujeres, hombres y niños han sido brutalmente asesinados a sangre fría y han resultado heridos en un autobús a manos de terroristas malignos y viles».