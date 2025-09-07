Trump dice que Israel acepta su plan para liberar a los rehenes y lanza un ultimátum a Hamás

Donald Trump, con el teclado de su teléfono móvil en mano, retransmite en directo las negociaciones para lograr un alto el fuego en Gaza y ... la liberación de los rehenes israelíes aún en poder de Hamás. El presidente de Estados Unidos ha tecleado este domingo que Israel ha aceptado sus condiciones para que los cautivos hebreos recuperen la libertad y advirtió a la milicia palestina de que es su última oportunidad para alcanzar un acuerdo, según informa 'The Jerusalem Post'.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aseguró que está considerando «muy seriamente» el acuerdo integral sobre rehenes propuesto por el presidente estadounidense, aunque cree que Hamás probablemente «permanecerá obstinado» y se negará a aceptarlo.

Trump ha tomado la iniciativa en este proceso. «Todos quieren que los rehenes REGRESEN A CASA. ¡Todos quieren que esta guerra termine! Los israelíes han aceptado mis condiciones. Es hora de que Hamás también las acepte. He advertido a Hamás sobre las consecuencias de no aceptarlas. Esta es mi última advertencia, ¡no habrá otra!», escribió en su red digital, Truth Social.

Según la publicación hebrea, la propuesta de Estados Unidos fue trasmitida hace días a los responsables del movimiento islamista. El negociador israelí Gershon Baskinfue fue el encargado de informar de un plan que contempla la entrega de la veintena –quizá menos– de secuestrados que siguen vivos y los cadáveres de los fallecidos nada más llegar a un acuerdo. En total, son 48 los rehenes todavía en manos de Hamás. La liberación ser produciría el primer día tras la firma del acuerdo. Tras ese paso, Trump ha dado garantías personales de que las hostilidades cesarán mientras Israel y la milicia islamista negocian el final de la invasión.

La propuesta también contempla la liberación de entre 2.000 y 3.000 prisioneros palestinos, incluidos los condenados por asesinato. Además, el acuerdo supondría la cancelación de la operación militar ejecutada en la actualidad por Israel sobre la ciudad de Gaza, así como el inicio inmediato de las conversaciones para poner fin a la guerra. En cualquier caso, las tropas israelíes permanecerían en varias zonas de la Franja de Gaza.

Los cautivos, única baza de Hamás

Ahora es Hamás quien tiene que pronunciarse. Fuentes próximas a las negociaciones creen que es poco probable que acepte los términos del plan impulsado por Trump. «Hamás entregaría los rehenes desde el primer día a cambio de una garantía del presidente de Estados Unidos. Por muy importante que sea la palabra de Trump, ¿qué sucede si las negociaciones fracasan? Hamás habría perdido toda su influencia sin los rehenes», dudan fuentes consultadas por 'The Jerusalem Post'.

El Foro Familias de Rehenes respondió al plan con esperanza: «Si la propuesta atribuida al presidente Trump efectivamente se ha puesto sobre la mesa, representa un verdadero avance. La garantía personal del presidente de Estados Unidos constituye un paso sin precedentes. El acuerdo impulsaría una solución regional más amplia, aseguraría la liberación de todos los rehenes, permitiría a los soldados y reservistas regresar a casa para reconstruir sus familias y sus medios de vida, y sentaría las bases para la seguridad de Israel».

Por eso, instan al Gobierno de Netanyahu «a que declare su apoyo inequívoco al acuerdo y a que brinde al presidente Trump pleno respaldo hasta que todos los rehenes regresen a casa: los vivos para su rehabilitación y los caídos para un entierro digno en su patria».