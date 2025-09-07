Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Donald Trump asistió ayer a la final de US Open. Afp

Trump dice que Israel acepta su plan para liberar a los rehenes y lanza un ultimátum a Hamás

El presidente da su palabra de que si la milicia suelta a los cautivos cesarán las hostilidades mientras las dos partes negocian el final del conflicto

J. Gómez Peña

Domingo, 7 de septiembre 2025, 22:11

Donald Trump, con el teclado de su teléfono móvil en mano, retransmite en directo las negociaciones para lograr un alto el fuego en Gaza y ... la liberación de los rehenes israelíes aún en poder de Hamás. El presidente de Estados Unidos ha tecleado este domingo que Israel ha aceptado sus condiciones para que los cautivos hebreos recuperen la libertad y advirtió a la milicia palestina de que es su última oportunidad para alcanzar un acuerdo, según informa 'The Jerusalem Post'.

