El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, voló a Nueva York con parte de su gabinete. EFE

Israel tacha el reconocimiento del Estado palestino de «capitulación vergonzosa»

Netanyahu, que habla el viernes en Naciones Unidas, aprovechará su viaje a EE UU para reunirse por cuarta vez con Trump

María Rego

María Rego

Jueves, 25 de septiembre 2025, 20:33

Benjamín Netanyahu será el viernes el protagonista de la Asamblea General de la ONU, donde ofrecerá uno de los discursos más esperados, aunque lo cierto ... es que el primer ministro israelí ha estado presente en la sede de Naciones Unidas desde el arranque de la sesión a principios de semana incluso sin haber pisado aún Nueva York. El reconocimiento del Estado palestino por parte de una decena de países (Francia, Canadá, Australia...) en el marco de este cónclave y el goteo de denuncias sobre el conflicto de Gaza le han puesto en el punto de mira. Más si cabe. Pero él partió el jueves rumbo a Estados Unidos acompañado de su esposa sin intención de dar un paso atrás ni en su ofensiva, ni en su discurso. «Diré nuestra verdad: la verdad de los ciudadanos de Israel, la verdad de los soldados, la verdad de nuestra nación», proclamó.

