MIembros de Hamás, con los restos de un rehén israelí. Reuters

Israel espera a su último rehén

Hamás secuestró a más de 250 personas durante los ataques del 7 de octubre y sólo le queda por entregar los restos de una, el sargento Ran Gvili

Mikel Ayestaran

Mikel Ayestaran

Estambul

Jueves, 4 de diciembre 2025, 19:04

La crisis de los rehenes capturados por las facciones palestinas durante el ataque del 7 de octubre de 2023 está en su recta final. Israel ... confirmó que el cuerpo entregado el miércoles es el del trabajador agrícola tailandés Sudthisak Rinthalak y esto significa que el último cadáver que queda por devolver es el del sargento de Policía Ran Gvili. Benjamín Netanyahu, a quien las familias acusaron durante meses de olvidarse de los cautivos y rechazar los acuerdos para prolongar la guerra y retrasar sus problemas con la justicia, declaró: «Estamos decididos a traer a Rani para darle sepultura en Israel y no escatimaremos esfuerzos para hacerlo. Mi esposa y yo estamos en contacto continuo con su maravillosa familia. Lo traeremos de vuelta, como hemos traído de vuelta a 254 rehenes».

