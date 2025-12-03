Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Miembros de Hamás trasladan los restos de un rehén israelí. Afp

Israel anuncia la próxima apertura del paso de Rafah y Egipto lo desmiente

El Cairo no dará el visto bueno a esta medida hasta «que se permita tanto la entrada como la salida» de la Franja de Gaza

Mikel Ayestaran

Mikel Ayestaran

Corresponsal. Estambul

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 19:18

Israel anunció que el cruce de Rafah «se reabrirá en los próximos días» para que los gazatíes puedan salir a Egipto, pero las autoridades de ... este país negaron cualquier tipo de acuerdo y, en un comunicado oficial, recordaron que «cualquier reapertura debe permitir tanto la entrada como la salida». La apertura de la única frontera de Gaza con el Estado vecino forma parte de la primera fase del acuerdo impulsado por Donald Trump, lo que sucede es que los israelíes no lo cumplen como represalia por el retraso en la entrega de los restos mortales de los rehenes. Hamás anunció la devolución de un nuevo cuerpo y, de confirmase que se trata de un cautivo, aún quedaría uno más.

