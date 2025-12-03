Israel anuncia la próxima apertura del paso de Rafah y Egipto lo desmiente

Israel anunció que el cruce de Rafah «se reabrirá en los próximos días» para que los gazatíes puedan salir a Egipto, pero las autoridades de ... este país negaron cualquier tipo de acuerdo y, en un comunicado oficial, recordaron que «cualquier reapertura debe permitir tanto la entrada como la salida». La apertura de la única frontera de Gaza con el Estado vecino forma parte de la primera fase del acuerdo impulsado por Donald Trump, lo que sucede es que los israelíes no lo cumplen como represalia por el retraso en la entrega de los restos mortales de los rehenes. Hamás anunció la devolución de un nuevo cuerpo y, de confirmase que se trata de un cautivo, aún quedaría uno más.

Israel cerró Rafah en mayo de 2024 y desde entonces se han repetido los anuncios de posibles reaperturas, pero nunca se han concretado. En octubre, tras la entrada en vigor del alto el fuego, se adelantó incluso el despliegue en el cruce de fuerzas policiales europeas, como la Guardia Civil española. Ahora los israelíes apuntan de nuevo a una apertura «en coordinación con Egipto y la Unión Europea», pero se mantiene la confusión ya que las autoridades de El Cairo insisten en que sólo aceptarán abrir el paso si va acompañado de un mecanismo de supervisión internacional y se garantiza que el cruce servirá para tránsito humano y de ayuda humanitaria, no sólo como un instrumento de evacuación unilateral.

El escueto anuncio israelí no aclara cómo operará el cruce, si habrá o no presencia de agentes europeos, o si la Autoridad Nacional Palestina estará presente, como lo estaba hasta su cierre. Lo único que parece claro es que el Estado judío mantendrá su poder de veto sobre quién puede salir, incluso para recibir tratamiento médico.

Esta reapertura es clave para el paso a la segunda fase del plan de Trump, un plan que la oposición israelí llevó al Parlamento para su aprobación. La Cámara respaldó el proyecto de 20 puntos diseñado por el presidente de Estados Unidos, pero lo hizo con la ausencia de los diputados de la coalición de gobierno, que abandonaron la sala. Una vez más volvió a quedar claro que el bloque ultranacionalista rechaza cualquier texto que limite el control militar de Gaza y ofrezca una salida hacia un alto el fuego duradero.

Negociación en Líbano

Mientras Gaza avanza a duras penas hacia la segunda fase, Líbano se asoma a una nueva escalada ya que los israelíes acusan a Hezbolá de rearmarse en lugar de dejar las armas. En un gesto sin precedentes en el proceso negociador entre Israel y Líbano, funcionarios civiles de ambos países participaron por primera vez en el proceso. Israel dijo que se trata de un intento inicial de sentar las bases para una relación y cooperación económica. El primer ministro libanés, Nawaf Salam, explicó que está preparado para entablar negociaciones que vayan más allá de las cuestiones de seguridad, pero dejó claro que «la normalización está ligada a un proceso de paz».

El presidente, Joseph Aoun, nombró al exembajador en Washington Simon Karam como primer civil al frente de la delegación libanesa en el comité que supervisa el acuerdo alto el fuego. La presión de Estados Unidos ha sido clave para que ambos países den un paso en esta dirección, algo a lo que se opone Hezbolá, aunque la milicia proiraní ha perdido mucho peso en la escena política libanesa tras los golpes sufridos a manos de Israel.