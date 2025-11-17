Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Emmanuel Macron y Volodímir Zelenski durante su reunión de ayer en París. EFE

Un Zelenski debilitado por la corrupción y la guerra busca renovar el apoyo de Europa

El presidente de Ucrania llega a Madrid en busca de sistemas de defensa aérea y misiles mientras un estrecho socio es investigado y el control de Pokrovsk peligra

Zigor Aldama

Zigor Aldama

Lunes, 17 de noviembre 2025, 17:20

Comenta

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, no pasa por su mejor momento. Después de más de tres años y medio de guerra, el líder del ... partido Servidor del Pueblo cada vez parece más desconectado de la población ucraniana, y el aura de libertador frente la autarquía de su archienemigo, Vladímir Putin, va perdiendo lustre. Dos losas lastran su figura dentro y fuera de su país: el desgaste bélico que se refleja estos días en Pokrovsk, un nudo clave del Donbás que podría caer en cualquier momento en manos rusas, y el escándalo de corrupción en torno a las mordidas que algunos miembros de su gobierno cobraban en los contratos de la empresa estatal de energía atómica Energoatom, y que podrían alcanzar los cien millones de dólares.

