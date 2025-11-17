Macron y Zelenski formalizan un principio de acuerdo para dotar a Ucrania con 100 cazas Rafale

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha querido demostrar este lunes que su apoyo a Ucrania va más allá de las declaraciones grandilocuentes. El jefe del ... Estado galo ha formalizado junto con su homólogo Volodímir Zelenski un principio de acuerdo para que el ejército de Kiev obtenga hasta 100 cazas Rafale. Ambos dirigentes firmaron a media mañana esta declaración de intenciones en la base aérea de Villacoublay, en el suroeste de la región de París.

«Este acuerdo es la demostración de que ponemos la excelencia de la producción francesa al servicio de la defensa de Ucrania y de Europa», ha asegurado Macron en una rueda de prensa conjunta, celebrada al mediodía en el Elíseo. «Ucrania no está sola en su defensa y no la han abandonado. Y eso Francia lo sabe muy bien», ha destacado, por su lado, Zelenski durante esa misma comparecencia conjunta. El mandatario de Kiev ha viajado a la capital gala en medio de una gira por los países del sur del Viejo Continente. Esta comportó que el domingo estuviera en Atenas y el martes se reunirá en Madrid con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y con el rey Felipe VI.

Lo más destacado de su paso por París ha sido el principio de acuerdo firmado por Macron y él mismo. Representa el más importante entre ambos países respecto a la venta de naves militares. Además, sirve para que la industria militar francesa se posicione en la primera línea del actual contexto en que Kiev sufre por la menor intensidad del apoyo de Estados Unidos, que los países de la Unión Europea intentan compensar. De hecho, Ucrania ya había llegado a un principio de acuerdo parecido con Suecia en octubre para conseguir entre 100 o 150 cazas Gripen E.

«Regenerar el ejército»

El memorando firmado este lunes en la región parisina «representa una nueva etapa» en el apoyo de Francia a Ucrania y está previsto que abarque los próximos diez años. «Con este acuerdo queremos seguir apoyando (a Kiev), tanto en la modernización de sus fuerzas armadas como ofreciéndole un apoyo a medio y largo plazo», ha destacado Macron. Según el jefe del Elíseo, la venta de «hasta 100 cazas Rafale» servirá para «regenerar el ejército ucraniano en el futuro», tras un hipotético alto el fuego o acuerdo de paz con Moscú. Durante la misma comparecencia, el mandatario galo ha explicado que espera que la guerra se termine «antes de 2027».

Además del centenar de Rafale, el principio de acuerdo incluye la venta de radares, drones, bombas AASM Hammer y sistemas de defensa aérea de última generación. Según Kiev, este material representa un «refuerzo significativo» de sus capacidades. Sus fuerzas armadas obtendrán una parte de este material, como los drones, durante los próximos meses, pero deberán esperar años antes de conseguir el centenar de cazas galos. De hecho, el documento firmado no representa un acuerdo de venta como tal, puesto que se trata de un «compromiso político recíproco», ha reconocido el Elíseo. Y aún quedan por determinar las condiciones de compra, la cantidad final de armamento y cómo se financiará.