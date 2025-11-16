Zelenski anuncia una reforma anticorrupción en el sector energético tras otro escándalo

Ante unos ciudadanos que soportan el peso de las bombas rusas desde febrero de 2022 y que ven cómo la corrupción afecta al Gobierno de ... Ucrania, el presidente del país, Volodímir Zelenski, ha prometido este domingo una reforma integral para sanear el sector energético. Trata así de taponar la herida creada por un escándalo de malversación de fondos que involucra a la élite gobernante, incluido un antiguo socio comercial.

La población sufre apagones generalizados frecuentes debido a que las tropas armadas del Kremlin atacan la red eléctrica y otras infraestructuras clave. Mantener el suministro energético de luz y calefacción a las puertas de invierno es clave para el Gobierno de Zelenski.

El presidente está cuestionado después de que a principios de año intentara limitar la independencia de las dos agencias anticorrupción del país. Ese movimiento provocó protestas callejeras y obligó a Zelenski a cambiar de rumbo en medio de críticas de aliados internacionales, incluida la Unión Europea.

Los sucesivos escándalos han derribado a los ministros de Justicia y Energía. El Parlamento estudia también aplicar sanciones al exsocio comercial del Gobierno, Timur Mindich, y a otro empresario presuntamente involucrado en un plan para desviar dinero del sector energético, incluidos fondos destinados a nuevas defensas para proteger las instalaciones eléctricas de los ataques aéreos rusos.

Acuerdo con Grecia sobre gas

Zelenski ha viajado este domingo a Grecia, donde ha firmado con el Ejecutivo de Atenas un acuerdo para el suministro de gas natural licuado estadounidense a Kiev entre diciembre de 2025 y marzo de 2026. «Es una contribución esencial a la seguridad regional y a la resiliencia energética», señalaron fuentes del Gobierno ucraniano.