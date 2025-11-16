Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Zelenski, con varios militares ucranianos. Reuters

Zelenski anuncia una reforma anticorrupción en el sector energético tras otro escándalo

Mantener el suministro de luz y calefacción en invierno es clave para el Gobierno ucraniano

J. Gómez Peña

J. Gómez Peña

Domingo, 16 de noviembre 2025, 20:15

Ante unos ciudadanos que soportan el peso de las bombas rusas desde febrero de 2022 y que ven cómo la corrupción afecta al Gobierno de ... Ucrania, el presidente del país, Volodímir Zelenski, ha prometido este domingo una reforma integral para sanear el sector energético. Trata así de taponar la herida creada por un escándalo de malversación de fondos que involucra a la élite gobernante, incluido un antiguo socio comercial.

