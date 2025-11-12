Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

German Galushchenko en un foro en abril en Londres. Reuters

El Gobierno de Ucrania cesa al ministro de Justicia por sospechas de corrupción

German Galushchenko, de 52 años, estaría implicado en una red de sobornos millonarios en el sector energético, uno de los más afectados por la guerra

María Rego

María Rego

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 10:47

Los esfuerzos de Ucrania por luchar contra la corrupción -una de las demandas que le hace la UE para su adhesión al bloque- se han ... visto enturbiados por un nuevo escándalo que salpica directamente a las más altas esferas. El ministro de Justicia, German Galushchenko, ha sido cesado este miércoles durante una reunión urgente del Gobierno de Kiev tras conocerse su presunta implicación en una red de sobornos millonarios en el sector energético. El Ejecutivo no ha aclarado los motivos de la decisión, aunque se ha tomado sólo dos días después de que estallara el caso, que ha indignado a una población que soporta prolongados apagones diarios en muchos rincones del país y que se asoma a otro delicado invierno por los ataques rusos contra este tipo de infraestructuras.

