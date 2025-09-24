Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania. Efe

Zelenski ante la ONU: «Ucrania es sólo el primer país agredido por Rusia. Nadie puede sentirse seguro»

El mandatario de Kiev advierte de que el mundo asiste a la «carrera armamentística más destructiva de la historia» y pide una condena internacional a Moscú

J. Gómez Peña

J. Gómez Peña

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 16:20

Ante la Asamblea General de la ONU, Volodímir Zelenski ha lanzado esta advertencia: «El mundo vive la carrera armamentística más destructiva de la historia. Ucrania ... es el primer país en sufrir la agresión, pero los drones rusos ya sobrevuelan Europa. Las operaciones se extienden más allá de nuestras fronteras y Putin busca ampliarlas. Nadie va a poder sentirse seguro. No hay garantías más allá de los amigos y las armas. Si no hacemos algo, no quedará un sitio seguro en la faz de la tierra para los seres humanos. Necesitamos normas para usar este tipo de armamento que cuenta con ayuda de la inteligencia artificial». Su visión sobre el futuro más cercano resulta aterradora. Aunque, según el presidente ucraniano, aún se puede evitar la catástrofe.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detienen a un sacerdote de Toledo con drogas de diseño en Torremolinos
  2. 2 Guía útil para no perderte en la San Diego Comic-Con Málaga
  3. 3 El sacerdote detenido en Torremolinos por drogas queda libre tras acogerse a su derecho a no declarar
  4. 4 Los andaluces podrán desgravar desde el próximo año los gastos veterinarios de sus mascotas
  5. 5 Así cazó al sospechoso de abusar de su hija de 17 años en un tren de Málaga: «Se me pasó de todo por la cabeza»
  6. 6 El Kiosquito, un quiosco reconvertido en cafetería
  7. 7 Los andaluces podrán deducirse hasta 100 euros de las cuotas del gimnasio en la declaración de la Renta
  8. 8 Llegan a Málaga las primeras lluvias del otoño: estas son las zonas con más probabilidad de agua
  9. 9 Denuncian que los directivos de Enfermería del Materno tienen que atender a pacientes por la falta de personal
  10. 10

    «Si no me la chupas antes de las reuniones no soy nadie»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Zelenski ante la ONU: «Ucrania es sólo el primer país agredido por Rusia. Nadie puede sentirse seguro»

Zelenski ante la ONU: «Ucrania es sólo el primer país agredido por Rusia. Nadie puede sentirse seguro»