Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Foto de familia de los 27 ministros de Exteriores de la UE. Reuters

Una UE dividida intenta «pasar de las palabras a los hechos» contra Israel

España propone un plan de acción a los ministros de Exteriores de la Unión y abre un debate sobre el ineficaz funcionamiento del bloque

Zigor Aldama

Zigor Aldama

Sábado, 30 de agosto 2025, 19:24

Hay unanimidad entre los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea: «Es hora de pasar de las palabras a los hechos» en lo que ... se refiere a la situación en Gaza. Sin embargo, los países del bloque están divididos a la hora de decidir qué se debe hacer: «Es evidente que no hay acuerdo en cómo lograr que Israel cambie de rumbo» en la Franja. Kaja Kallas, alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores, ha sido muy clara en sus declaraciones de este sábado tras la reunión ministerial informal de los 27, un encuentro que abrió un debate fundamental: el de la necesidad de que exista unanimidad para tomar decisiones relevantes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La confesión de una víctima del entrenador de kárate de Torremolinos a dos amigos desveló los presuntos abusos hacia ellos
  2. 2

    Comer es más caro que nunca y ya se resiente el negocio de la hostelería en Málaga
  3. 3 Estos son los nuevos radares de Málaga que empezarán a multar en septiembre
  4. 4

    Aurelio Rojas, el cardiólogo malagueño de los 600.000 seguidores
  5. 5 Muere un hombre en Casarabonela al volcar un camión hormigonera
  6. 6 Así es el hotel de Leo Messi que está a menos de una hora de Málaga
  7. 7 Miles de personas se manifiestan en Málaga por Gaza: «No podemos mirar hacia otro lado»
  8. 8

    Zafarrancho del Málaga al cierre del mercado de fichajes
  9. 9 Un seleccionador nacional de karate, arrestado por presuntas agresiones sexuales a varios menores en Torremolinos
  10. 10 Un accidente entre cinco vehículos en Rincón de la Victoria provoca ocho kilómetros de retenciones en la autovía

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Una UE dividida intenta «pasar de las palabras a los hechos» contra Israel

Una UE dividida intenta «pasar de las palabras a los hechos» contra Israel