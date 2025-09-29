Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La fragata de defensa aérea alemana FGS Hamburg F220, atracada en Copenhague. EFE

La UE debate en Copenhague cómo mejorar sus capacidades defensivas ante Rusia

El encuentro informal de líderes también abordará el método para usar los activos rusos para apoyar a Ucrania y su adhesión al bloque comunitario

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Corresponsal. Bruselas

Lunes, 29 de septiembre 2025, 19:10

Las incursiones aéreas rusas en Europa y las crecientes amenazas de Moscú han hecho que la cumbre informal de Copenhague del 1 de octubre se ... centre en la seguridad común. Los líderes europeos acuden a la capital danesa en un momento crítico, tras el derribo de drones en Polonia, la intrusión de un dron en Rumanía y la entrada de cazas rusos en el espacio aéreo de Estonia. Por si fuera poco, Dinamarca, país que acoge este encuentro de máximo nivel, también ha sufrido incidentes con presencia de drones en sus cielos y este mismo fin de semana Moldavia ha denunciado injerencias de Moscú en sus elecciones parlamentarias, mediante ciberataques y campañas de desinformación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El comercio chino se reinventa en Málaga
  2. 2 Compraventas de nuda propiedad en Málaga: cómo adquirir una vivienda a mitad de precio
  3. 3 Arnold Schwarzenegger: «Desde que me invitaron a Málaga, a la Comic-Con, dije: me apunto»
  4. 4 Accidente en cadena en Arriate: hay cuatro mujeres heridas
  5. 5 El marisco se va de Málaga: desaparecen especies y sube la mortalidad natural
  6. 6 Un joven de 19 años golpea y amenaza de muerte con un cuchillo a sus familiares en Benalmádena
  7. 7 Un fallecido y tres heridos en una colisión frontal entre dos coches en Vélez-Málaga
  8. 8 Compraventas de nuda propiedad en Málaga: cómo adquirir una vivienda a mitad de precio
  9. 9 ¿El 13 de octubre es festivo en Andalucía? ¿Habrá puente?
  10. 10 Avisos amarillos en Andalucía por lluvias de 15 litros por metro cuadrado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La UE debate en Copenhague cómo mejorar sus capacidades defensivas ante Rusia

La UE debate en Copenhague cómo mejorar sus capacidades defensivas ante Rusia