Tusk anuncia una remodelación del Gobierno polaco tras superar una moción de confianza

El primer ministro polaco, Donald Tusk, ha superado este miércoles el voto de confianza al que se ha sometido en el Sejm, la Cámara Baja ... del Parlamento, tras la victoria del ultranacionalista Karol Nawrocki en las elecciones presidenciales del pasado 1 de junio. La coalición liberal, centrista y europeísta que manda en el país ha obtenido 243 a favor y 210 en contra. «Lo necesitaba porque se había creado un gran revuelo, un alboroto, especulaciones sobre si el Gobierno se mantendría. En estas condiciones es difícil trabajar. Mi intención no era demostrar mi fuerza, sino poner fin a las especulaciones. Tenemos que hacer mucho más para recuperar la simpatía de los votantes», ha defendido el mandatario tras la votación.

Tusk decidió someterse a una moción de confianza después de que la victoria por la mínima de Nawrocki suscitara dudas sobre el futuro del Ejecutivo y aumentara la presión de la oposición. Con este movimiento pretendía reforzar su liderazgo, fortalecer la frágil coalición gubernamental y retomar la iniciativa política con los ojos puestos en los comicios parlamentarios de 2027. «Conozco el sabor de la victoria y la amargura de la derrota, pero no conozco la palabra capitulación», ha asegurado el primer ministro durante en el discurso en el Sejm, donde ha expresado su «plena convicción de que tenemos un mandato para gobernar».

El mandatario ha alegado que la estrecha derrota en las presidenciales del candidato europeísta Rafal Trzaskowski, cercano a Tusk, indica que el apoyo a la coalición de gobierno aún es fuerte entre los polacos. Nawrocki, historiador nacionalista y exboxeador, ganó con el 50,89% de votos, gracias al apoyo del partido conservador nacionalista Ley y Justicia (PiS) y del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Su rival, que ejerce como alcalde de Varsovia, obtuvo el 49,11%, a pesar de que partía como favorito.

Repaso de los logros

En su intervención en el Sejm, el primer ministro ha anunciado una remodelación de su gabinete en julio que incluirá nuevas caras en el Consejo de Ministros y la designación de un portavoz gubernamental, una figura que hasta ahora no existía. Tusk ha defendido que su Ejecutivo ha llevado progreso a Polonia, aunque reconoció que ha tenido dificultades a la hora comunicar sus logros a la población. «Tenemos el mayor crecimiento económico de Europa, las tasas de desempleo más bajas, un aumento del nivel de inversión y un aumento de los salarios reales», ha presumido el primer ministro, que también ha destacado como logros el aumento de gastos en defensa y que el país ha vuelto a la primera división en lo que respecta a la política mundial.

«Necesitaba el voto de confianza porque se había creado un gran revuelo, un alboroto, especulaciones sobre si el Gobierno se mantendría. Mi intención no era demostrar mi fuerza, sino poner fin a las especulaciones» Donald Tusk Primer ministro de Polonia

La inesperada derrota de Trzaskowski, candidato de Plataforma Cívica, puso contra las cuerdas al Gobierno de Tusk, que confiaba en su victoria para poder sacar adelante las reformas liberales y progresistas que había prometido al llegar al poder a finales de 2023. Su proyecto, sin embargo, con el presidente conservador saliente, Andrzej Duda, que ejerció su poder de veto.

Pese a superar el voto de confianza, Tusk ha reconocido que no lo tendrá fácil para gobernar en lo que le queda de mandato. «No se puede cerrar los ojos a la realidad, los retos son mayores de lo que esperábamos debido a las elecciones presidenciales. No hay un terremoto, pero nos esperan dos años y medio de duro trabajo en unas condiciones políticas que no mejorarán», ha constatado el primer ministro, consciente de que el nuevo presidente ejercerá su capacidad de veto a sus reformas al igual que su antecesor en el puesto. Al menos, de momento, ha evitado que haya elecciones anticipadas, lo que probablemente favorecería al PiS.