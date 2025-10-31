Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Nicolas Sarkozy se despide de su esposa antes de entrar en prisión. AFP

Sarkozy sabrá el 10 de noviembre si obtiene la libertad provisional

Los jueces examinarán ese día la petición de sus abogados de excarcelarlo tras haber pasado 20 días en la prisión de la Santé

Enric Bonet

Enric Bonet

París

Viernes, 31 de octubre 2025, 20:18

¿Nicolas Sarkozy saldrá de prisión 20 días después de su encarcelamiento? Los jueces examinarán el 10 de noviembre la petición de sus abogados de ... liberarlo. Salvo una decisión inesperada, decidirán ese día excarcelarlo teniendo en cuenta la edad del expresidente de Francia (70 años). El Tribunal de París lo condenó en septiembre a cinco años de cárcel por la trama libia, pero la estancia entre rejas del exjefe del Estado galo podría acabarse al cabo de menos de tres semanas.

