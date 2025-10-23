Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Nicolas Sarkozy, al ingresar el pasado martes en prisión. AFP

Los privilegios de Sarkozy en prisión indignan a Francia

La presencia de policías junto a su celda para garantizar la seguridad del expresidente ha indignado a los sindicatos de agentes penitenciarios

Enric Bonet

Enric Bonet

París

Jueves, 23 de octubre 2025, 20:36

Comenta

El encarcelamiento de Nicolas Sarkozy representa un reto para el precarizado sistema penitenciario galo, que sufre desde hace años un problema de superpoblación carcelaria. Además ... de unas condiciones de detención mejores que las de la mayoría de los presidiarios -una celda de 9 metros cuadrados y una ubicación que le permite no tener que cruzarse con ningún otro preso-, el expresidente de Francia cuenta con la protección de dos agentes de Policía durante las 24 horas del día. Siete de ellos se irán turnando para que siempre haya uno enfrente de la celda y otro vigilando y descansando en la de al lado.

