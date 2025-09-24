Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El expresidente francés Nicolas Sarkozy, en una imagen de archivo. AFP

Sarkozy ante la hora de la verdad: los jueces se pronuncian sobre si recibió dinero de Gadafi

El Tribunal de París dicta este jueves la sentencia sobre la presunta financiación con petrodólares de la dictadura libia de la campaña presidencial de 2007 del exmandatario conservador

Enric Bonet

Enric Bonet

París

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 20:12

Nicolas Sarkozy, que presidió Francia entre 2007 y 2012, se enfrenta este jueves a una sentencia que seguramente marcará su biografía. El Tribunal de París ... pronunciará a partir de las diez de la mañana el veredicto sobre el caso de la presunta financiación de la campaña presidencial de 2007 del líder conservador con petrodólares de la dictadura libia de Muamar el Gadafi. Si los magistrados lo declaran culpable, supondría el mayor revés judicial para el exlíder de la derecha tradicional de Los Republicanos. Si lo absuelven, Sarkozy tomaría algo de oxígeno respecto a sus múltiples casos de corrupción.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Guía útil para no perderte en la San Diego Comic-Con Málaga
  2. 2 Detienen a un sacerdote de Toledo con drogas de diseño en Torremolinos
  3. 3 El sacerdote detenido en Torremolinos por drogas queda libre tras acogerse a su derecho a no declarar
  4. 4 Los andaluces podrán deducirse hasta 100 euros de las cuotas del gimnasio en la declaración de la Renta
  5. 5 Los andaluces podrán desgravar desde el próximo año los gastos veterinarios de sus mascotas
  6. 6 El Kiosquito, un quiosco reconvertido en cafetería
  7. 7 Llegan a Málaga las primeras lluvias del otoño: estas son las zonas con más probabilidad de agua
  8. 8 Así cazó al sospechoso de abusar de su hija de 17 años en un tren de Málaga: «Se me pasó de todo por la cabeza»
  9. 9 Susto en Huelin: cae un ficus de grandes dimensiones sobre varios coches
  10. 10

    Cinco millones de euros por un piso en la última torre construida en el litoral oeste de Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Sarkozy ante la hora de la verdad: los jueces se pronuncian sobre si recibió dinero de Gadafi

Sarkozy ante la hora de la verdad: los jueces se pronuncian sobre si recibió dinero de Gadafi