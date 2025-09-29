Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La presidenta de Moldavia, Maia Sandu. AFP

Sandu pide unión a los moldavos para avanzar hacia la UE

Bruselas asegura que los ciudadanos han hablado «alto y claro» y elegido «un futuro europeo» frente a la «presión y la interferencia de Rusia»

Álex Bustos

Álex Bustos

Corresponsal. Moscú

Lunes, 29 de septiembre 2025, 21:38

La presidenta de Moldavia, Maia Sandu, que revalidó su cargo en las elecciones parlamentarias del domingo con una holgada victoria, llamó este lunes a la ... unidad política y social en el país y admitió que el triunfo representa «un mandato fuerte» de los ciudadanos para seguir en el camino de la «adhesión a la Unión Europea».

