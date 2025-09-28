Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una mujer vota en un colegio moldavo. EFE

Alta movilización electoral en Moldavia, que hoy decide entre Europa y Rusia

La posible injerencia de Moscú y las amenazas de bomba no arredran a los ciudadanos ni a la diáspora, con largas colas delante de los centros de votacion

Álex Bustos

Álex Bustos

Domingo, 28 de septiembre 2025, 19:29

Jornada electoral intensa en Moldavia este domingo. En este pequeño territorio de Europa Oriental con 2,4 millones de ciudadanos está en juego el rumbo ... del país y las dos principales opciones son la senda de la UE y volver al acercamiento con Moscú. El día de elecciones se preveía tenso después de una semana de ataques informáticos contra páginas oficiales del Gobierno y de la Comisión Electoral Central. En la misma semana también se prohibieron formaciones políticas como Moldova Mare y Corazón de Moldavia, dos formaciones prorrusas acusadas de financiación ilegal y compra de votos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La borrasca exGabrielle pone a Málaga en aviso por lluvias fuertes
  2. 2

    Así es Verde Limón, la nueva casa de comidas en El Limonar
  3. 3 Arnold Schwarzenegger: «Desde que me invitaron a Málaga, a la Comic-Con, dije: me apunto»
  4. 4 Luces y sombras en San Diego Comic-Con Málaga
  5. 5 Avisos amarillos en Andalucía por lluvias de 15 litros por metro cuadrado
  6. 6 San Diego Comic-Con Málaga recupera su ritmo habitual tras el colapso de la mañana por la afluencia masiva
  7. 7 El viaje a Fuengirola de un sicario adolescente que se fugó en bicicleta
  8. 8 Expectación en San Diego Comic-Con Málaga con la llegada del héroe Arnold Schwarzenegger
  9. 9

    Begoña Gómez planta a Peinado y las acusaciones piden la declaración de Sánchez
  10. 10 Un butrón, una tienda de antigüedades y el blindaje inesperado de un viejo banco: crónica de un robo frustrado en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Alta movilización electoral en Moldavia, que hoy decide entre Europa y Rusia

Alta movilización electoral en Moldavia, que hoy decide entre Europa y Rusia