Rusia vuelve a rechazar a Zelenski como interlocutor en unas posibles negociaciones de paz con Ucrania

Después de que el presidente ruso, Vladímir Putin, sugiriera el lunes que está dispuesto a «analizar» de forma directa y «bilateral» con Ucrania la posibilidad ... de declarar otras treguas, incluso hasta llegar a los 30 días que proponen Washington y Kiev, su portavoz, Dmitri Peskov, ha echado este martes un jarro de agua fría sobre estas expectativas al advertir que, si bien es cierto que hay disposición al diálogo, en el momento actual «no hay planes concretos todavía» al respecto.

Peskov ha insistido además en que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, no sería el interlocutor. Según el portavoz del Kremlin, «Putin ha expresado reiteradamente su disposición a entablar conversaciones con Ucrania pero, para ello, Kiev debe antes eliminar los obstáculos jurídicos existentes», en alusión al hecho de que, según Moscú, Zelenski no es legítimo por no haber convocado elecciones y, por tanto, no puede ahora derogar el decreto que promulgó prohibiendo iniciar negociaciones con Rusia. Este planteamiento lo ha esgrimido el mandatario ruso varias veces e incluso ha llegado a proponer que la ONU tome el control de la exrepública soviética para organizar unos comicios con la esperanza de poder desplazar a su actual líder del poder.

Lo que sí propone el jefe del Kremlin es «estudiar» la oferta de Kiev de cesar por ambas partes los ataques contra infraestructuras civiles. A juicio de Putin, la cuestión es complicada, ya que a veces resulta difícil definir si esas instalaciones tienen o no un uso militar. Pero en esto tampoco se han establecido plazos. Durante el pasado fin de semana, el presidente ruso declaró una tregua total de 30 horas que expiró en la medianoche del domingo al lunes y que tanto Rusia como Ucrania se acusaron mutuamente de incumplir.

En cualquier caso, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha mostrado optimista y cree que «esta misma semana Rusia y Ucrania podrían llegar a un acuerdo». Peskov ha aclarado este martes que, por ahora, no hay previsto ninguna nueva visita de emisarios de Washington a Moscú ni ningún otro encuentro o llamada telefónica para implementar los deseos de paz de la Casa Blanca.