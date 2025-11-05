Rusia sopesa reanudar los ensayos nucleares tras el anuncio de EE UU

El presidente ruso, Vladímir Putin, reaccionó este miércoles al anuncio de su homólogo estadounidense, Donald Trump, de realizar pruebas nucleares. El jefe del Kremlin ordenó ... a su cúpula militar que haga los preparativos para activar de nuevo pruebas con armamento atómico, algo que la Rusia postsoviética no ha hecho nunca. Moscú ve con preocupación las intenciones de Washington y se prepara para responder si lo considerara necesario. Asegura que tiene capaciadad para hacerlo en un tiempo muy breve.

Putin recordó en la reunión del Consejo de Seguridad que Rusia siempre ha cumplido las obligaciones del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares, pero si otra potencia prueba una arma así, Moscú responderá. «Ya en mi discurso ante la Asamblea Federal en 2023 dije que, en caso de que Estados Unidos u otros Estados signatarios del tratado realizaran tales ensayos, Rusia también se vería obligada a tomar las medidas adecuadas», declaró. En principio, Moscú no tiene previsto retirarse del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares aunque está a la espera de ver qué hace la Casa Blanca.

Si reanudan este tipo de pruebas, sería la primera vez desde 1990 que Moscú hace ensayos nucleares. En aquel momento todavía era la Unión Soviética y tras su disolución el país euroasiático no ha realizado ningún test atómico pese a que conserva el arsenal de la URSS. Las últimas pruebas son de Estados Unidos en 1992, Francia y China en 1996 y Corea del Norte en 2017.

También trató este asunto el ministro de Defensa de Rusia, Andréi Belousov. Aconsejó a Putin «prepararse de inmediato para realizar ensayos nucleares a gran escala». Y añadió que el centro del Ártico en la isla de Novaya Zemlya podría albergar estas actividades con poca antelación. Allí es donde se realizó, entre otros, el ensayo de la llamaba 'bomba del Zar', la más potente jamás probada (3.800 veces más que la que usó el ejército estadounidense en Hiroshima en la II Guerra Mundial). Se estima que Rusia tiene bajo su control cerca de 5.400 bombas nucleares, por encima de las 5.200 que suma Estados Unidos.

Putin tomó nota «Doy instrucciones al Ministerio de Asuntos Exteriores, al Ministerio de Defensa... a los servicios especiales y a los organismos civiles pertinentes para que hagan todo lo posible por recabar información adicional sobre el tema, analizarla en el Consejo de Seguridad y formular propuestas consensuadas sobre el posible inicio de los trabajos de preparación de los ensayos de armas nucleares», dictó.

En 2024, Moscú modificó su doctrina atómica para justificar el uso de estas armas si se produce una agresión contra el país o alguno de sus aliados.

Esta reacción de Putin responde al anuncio de Trump de retomar este tipo de pruebas porque, «si otros las están haciendo, creo que es apropiado que nosotros también lo hagamos». El magnate neoyorquino hizo esa declaración después de que Rusia realizara algunos tests con misiles y drones de propulsión nuclear, pero sin carga atómica.

Washington no responde

El Kremlin quiere saber cuáles son los planes del líder republicano. Serguéi Narishkin, el director del Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia, citó este tema en la reunión del Consejo de Seguridad. Aseguró que el cuerpo diplomático ruso en Washington contactó con el personal del Consejo de Seguridad de Estados Unidos y con el Departamento de Estado para «aclarar el fondo de estas resonantes declaraciones» de Trump. Lamentó que los representantes estadounidenses «eludieran una respuesta sustancial».

Sólo unos pocos países tienen este tipo de armamento, además de Rusia y EE UU: Francia, China, Corea del Norte, Reino Unido, Israel, India y Pakistán. Además, algunos Estados disponen de misiles proporcionados por aliados, como es el caso de Bielorrusia (con armas rusas), y Turquía, Italia, Bélgica, Alemania, Italia y Países Bajos (con misiles estadounidenses).