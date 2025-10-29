Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El dron nuclear Poseidón durante una prueba en 2018. Reuters

Rusia desafía a EE UU con su segunda prueba nuclear en menos de una semana

El inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, critica que Moscú se dedique a testar nuevas armas en lugar de sentarse a negociar el fin de la guerra en Ucrania

Moscú

Miércoles, 29 de octubre 2025, 18:05

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, ha anunciado este miércoles con orgullo que la prueba del dron nuclear submarino Poseidón ha sido un éxito. Se ... trata, en su opinión, de un «sistema prometedor» y representa un avance en las capacidades militares del país en el océano. Además, ha destacado, «no hay forma de interceptar» el aparato, que podría viajar a una velocidad superior a la de los submarinos convencionales y alcanzar cualquier continente. El jefe del Kremlin ha realizado estas declaraciones ante televisiones nacionales durante su visita a un hospital militar que atiende a soldados rusos heridos en Ucrania.

